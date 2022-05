Kinder, Mars, Twix e gelati: ecco tutti i prodotti ritirati, attenzione a non magiarli

Ormai ci stiamo imparando a convivere. Cresce l’allarme sui prodotti dolciari ritirati dal mercato in quanto a rischio contaminazione. Salmonella, ossido di etilene, allergeni non dichiarati, sono molteplici le cause che coinvolgono i prodotti che sono stati ritirati dal mercato. Cerchiamo di fare chiarezza sulla vicenda.

Rischio contaminazione: la nota del Ministero della Salute in collaborazione con Ferrero

‘L’azienda invita chiunque abbia acquistato e non ancora consumato il prodotto Kinder Schoko-Bons, nelle date di consumo preferenziale suddette, a non consumarlo, a conservarlo e quindi a contattare il servizio clienti al numero verde 800 90 96 90. Questa decisione volontaria e precauzionale è in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza dei propri prodotti’. Questo quanto si legge in una nota del Ministero della Salute in collaborazione con il gruppo Ferrero.

I prodotti Kinder ritirati

Per quel che riguarda i prodotti kinder che sono letteralmente spariti dagli scaffali per via del rischio di una contaminazione troviamo:

Kinder Mix: sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 grammi e secchiello da 198 grammi;

sacchetto da 132 grammi, pacchetto regalo da 193 grammi e secchiello da 198 grammi; Maxi Mix: confezione con peluche da 133 grammi;

confezione con peluche da 133 grammi; Mini Eggs: formato da 100 e 182 grammi e Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 grammi;

formato da 100 e 182 grammi e Kinder Mini Eggs Mix in formato da 250 grammi; Happy Moments : formato da 162 e 242 grammi;

: formato da 162 e 242 grammi; Happy Moments Mini Mix: formato da 162 grammi (numeri di lotto L326RGF e L347RGF);

formato da 162 grammi (numeri di lotto L326RGF e L347RGF); Kinder Shoko Bons da 133 grammi, ritirati tutti i lotti e le date di scadenza vanno dal 28 maggio 2022 al 19 agosto 2022.

I gelati ritirati

Ma non è solo la cioccolata Kinder ad essere particolarmente attenzionata in questo periodo. Nel mirino dei comtrolli anche diversi gelati, vediamo nel dettaglio quali sono stati oggetto di ritiro.