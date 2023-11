Roma e Roma Capitale, due concetti che racchiudono l’identità attuale della Città Eterna. Da una parte, come nel caso del primo termine, parliamo della città intesa come luogo geografico, unita alla sua storia e la sua cultura. Nel secondo caso, parliamo invece dell’ordinamento amministrativo, considerato come indica il Capoluogo della Città Metropolitana e della Regione Lazio.

La differenza tra Roma e Roma Capitale

Come detto precedentemente, con Roma Capitale in Italia si delinea solamente l’ordine amministrativo che governa la Capitale. Essendo Capitale, l’ordine amministrativo romano è speciale, ma disciplinato dalle leggi dello Stato Italiano. Roma, in quanto tale, è solamente un’entità geografica: da una parte la città, dall’altra la parola che caratterizza il Comune.

La trasformazione di Roma nel corso dei secoli

Come sappiamo anche grazie all’ausilio della cultura personale e i libri di storia, la storia di Roma è ultra-millenaria. Partiamo dall’Antica Roma, infatti, arrivando ai giorni nostro, dove questa città (definita Città Eterna per questo) ha cambiato popoli che l’abitavano, lingua (dal latino all’italiano attuale), cultura, regnanti, governo e soprattutto confini. Tutto, peraltro, con il contorno d’importanti episodi storici che hanno segnato anche l’attuale realtà romana che viviamo abitualmente.

L’ultra-millenaria storia di Roma

Per comprendere l’immensità di Roma, e la sua stessa “eternità” a livello di vita, dobbiamo fare un balzo storico impressionante. Proprio attraverso questo viaggio nel tempo, si può definire meglio quel confine tra città geografica ed ente governativo. Da una parte la città dei Romani fondata intorno al VII Avanti Cristo, che nel tempo diventerà la Capitale della prima Regina dei Mari: l’Impero Romano. Un glorioso passato arrivato fino ai giorni nostri, come abitualmente ci ricordano strutture millenarie come il Colosseo, il Foro Romano, il Pantheon o la magistrale Basilica di San Pietro, cuore di tutta la religione cattolica e fulcro della cultura prettamente Occidentale.

Roma Capitale nel 2023: cosa siamo oggi?

Roma Capitale, in quanto Comune, non è solamente le notizie di cronaca che avvengono in città o gli episodi televisivi legati a Suburra. Siamo molto altro, come dimostra una realtà comunale che conta oltre 2,8 milioni di abitanti nel suo territorio. Se prendiamo delle stime più precise con i numeri in nostro possesso, siamo il Comune più grande d’Italia e la quarta metropoli per dimensioni in Europa.

La capacità governativa di Roma Capitale

Quello che ha reso Roma Capitale un ente governativo degno di nota sul piano dell’Europa e la sfera dell’Occidente, è proprio la sua capacità di autogovernarsi. Al di là degli scandali emersi negli anni passati, questa città è responsabile dei suoi stessi servizi pubblici sull’intero perimetro di competenza, in dinamiche che non emergono automaticamente in altri grandi Comuni in giro per l’Italia o l’Europa.

I servizi offerti da Roma Capitale ai propri cittadini

Nonostante gli ultimi anni sono definiti di “emergenza” sul piano dei servizi alla cittadinanza, Roma ha delle proprie aziende che operano per il funzionamento – anche se un po’ ballerino, come evidenziamo nei nostri articoli – della città. Pensiamo, solo per citare qualche esempio, alla raccolta dei rifiuti e il mantenimento del decoro attraverso AMA, i trasporti pubblici con ATAC, la manutenzione stradale o la gestione di acqua e luce attraverso l’ACEA.

Roma e Roma Capitale: due concetti stretti in un legame unico

Nonostante abbiamo detto prima come i termini indichino dei fenomeni molto distinti tra geografia e carattere amministrativo, nei fatti tali condizioni sono strette da un legame unico e saldo. Infatti se da una parte c’è la tradizione della Città Eterna, dall’altra Roma Capitale fa in modo che la politica amministrativa governi questo territorio e soprattutto conservi, e poi tramandi, la tradizione di questa immensa città ai propri residenti, i giovani e i turisti.

Foto: @966_irene