La minaccia dei tifosi olandesi a un mese da Roma-Feyenoord: ‘Distruggeremo la città’

Nonostante debbano ancora iniziare, l’atmosfera per i quarti di finale di Europa League – dove la Roma ritrova gli atleti del Feyenoord – è già tesa. A riguardo, non è passato inosservato il commento degli ultras di Rotterdam al post con il quale la squadra guidata da Mourinho ha annunciato l’esito del sorteggio e il nuovo faccia a faccia.

Europa League: Roma – Feyenoord ai quarti di finale, cresce la tensione

“Distruggeremo la vostra città”, queste le parole utilizzate dagli ultras del Feyenoord sotto il post di Mourinho una volta annunciato l’esito del sorteggio che vede la Roma e il Feyenoord ai quarti di finale di Europa League. Parole da non sottovalutare, né tantomeno prendere sotto gamba quelle di tifosi olandesi che, come si ricorderà, nel 2015 si sono visti protagonisti di un ‘assalto’ alla Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna, in pieno centro città. Anche in quella circostanza, la Roma affrontava il Feyenoord proprio in Europa League. Danneggiamenti quelli alla meravigliosa e storica fontana per i quali sono stati condannati sei ultras e che sono costati centinaia di migliaia di euro in restauri. Ora, c’è il timore che un simile episodio possa ripetersi. Tuttavia, se è vero che la trasferta dei tifosi olandesi potrebbe essere vietata, è anche vero – come testimoniato quanto accaduto per Napoli – Eintracht Francoforte – è difficile vietare agli ultras di viaggiare. Se è questo si aggiunge poi che la rivalità con la Roma è molto accesa e sentita, gli ingredienti per un mix esplosivo ci sono, purtroppo, tutti.

La replica della Roma e la rivalità tra gli ultras

Rispetto al commento dei tifosi olandesi, la replica della Roma non è mancata: ‘Se ritoccate la fontana de piazza de Spagna, ve sgaramo’, replicano i giallorossi ma l’ipotesi di un pericoloso bis appare tutt’altro che remota. Intanto, sul profilo Instagram del Feyenoord arrivano anche gli auguri degli ultrà della Stella Rossa di Belgrado. Quest’ultimi sono i medesimi che hanno prima rubato e poi bruciato lo striscione storico del gruppo romanista Fedayn. Elementi questi che mettono in evidenza quanto la tensione tra le due tifoserie, soprattutto fuori dal campo, sia palpabile.