La NASA International Space Apps Challenge sbarca alle porte di Roma: la grande sfida nella Notte dei Ricercatori

Sei un amante della tecnologia, appassionato dello Spazio in tutte le sue forme? Mettiti in gioco e partecipa alla NASA International Space Apps Challenge, un’iniziativa lanciata dalla NASA per promuovere lo studio dello spazio e l’innovazione in modo inclusivo. Il programma e tutti i dettagli dell’evento che tornerà di nuovo in presenza durante il week end del 1 e 2 ottobre 2022 in una location spettacolare: l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati durante la Notte Europea dei Ricercatori.

Torna l’evento più grande del mondo della tecnologia la NASA International Space Apps Challenge, l’evento globale per la promozione e diffusione della cultura informatica e dell’innovazione del settore dello spazio, in un’iniziativa ideata dalla NASA e organizzata localmente per la Città di Roma da MindSharing.Tech e promossa dalla Missione Diplomatica USA in Italia, con la collaborazione di LazioInnova, Campus Bio-medico di Roma, John Cabot University, Frascati Scienza e Lavoropiù.

Space Apps Challenge Rome: tante novità per l’Edizione 2022

La NASA International Space Apps Challenge ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità riguardo ai temi della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente sia terrestre che spaziale. I team partecipanti sono invitati a trovare delle soluzioni innovative, creative e soprattutto efficaci per rispondere a queste tematiche, sfruttando le tecnologie e i dati satellitari messi gratuitamente a disposizione dalla NASA.

L’evento è completamente gratuito e si rivolge a studenti, ragazzi, adulti di tutte le età e background che vogliono mettersi in gioco. Per partecipare non c’è bisogno di conoscenze tecniche, tutti possono prenderne parte, anche artisti, designer, game developers, biologi e molte altre figure professionali o appassionati in materia, che troveranno sicuramente la challenge per loro. Come funziona? Si lavorerà in Team, composti da minimo 2 a massimo 6 partecipanti. E’ possibile iscriversi singolarmente all’evento e trovare i componenti del team il giorno stesso dell’evento. Ogni Team avrà la possibilità di creare il proprio progetto basandosi sulle challenge lanciate dalla NASA, e di svilupparlo nei giorni del live hackathon del 1 e 2 ottobre, infine presentandolo davanti ad un panel di giuria composto da professionisti provenienti da realtà prestigiose che valuteranno i progetti assegnando i riconoscimenti a quelli più meritevoli a livello locale. I Giudici avranno il compito di dichiarare i Team meritevoli dell’edizione romana, e di selezionare i progetti che andranno a competere a livello Globale. Quando e dove L’evento inizierà alle ore 9:00 del 1 ottobre per concludersi alle 18:00 del 2 ottobre 2022, e come in una vera e propria competizione i partecipanti avranno due giorni per creare il loro progetto. Sarà possibile partecipare in modalità online da tutta Italia, oppure in presenza con la possibilità di lavorare anche “overnight” rimanendo all’interno della nostra location di quest’anno: l’Auditorium Scuderie Aldobrandini di Frascati. Space Apps Challenge Rome e la Notte dei Ricercatori L’evento quest’anno si inserisce nel prestigioso programma del progetto LEAF, la Notte Europea dei Ricercatori organizzata da Frascati Scienza. La sinergia tra gli eventi nasce per il profondo significato che entrambi hanno, e potrebbe ancora di più avere, per il mondo della ricerca. I riconoscimenti per i finalisti Oltre ai “Global Awards” che ogni anno la NASA assegna ai vincitori mondiali, i partecipanti alla competizione romana avranno a disposizione molteplici premi e gadget messi a disposizione dagli sponsor e dai partner locali (Local Awards). Questi riconoscimenti, ognuno con i propri criteri di valutazione, che i partecipanti a questa edizione potranno conquistare con il proprio Team, vogliono premiare il percorso progettuale dei Team, dall’aspetto tecnico alle soft skills richieste nel mondo di oggi per lavorare nell’ambito della scienza e dell’innovazione.