La polizia blinda Trastevere, c’è allerta per la manifestazione degli anarchici. C’è tensione nello storico quartiere romano, dove la Questura di Roma ha messo giù un sofisticato piano di sicurezza, al fine di evitare al minimo eventuali danni o disagi creato dalle file anarchiche in protesta. Tra le misure optate, il divieto di parcheggio in tutta la zona e chiusi gli accessi nei vicoletti. Tale modalità, oltre a limitare le presenze nell’area, escluderebbero anche il rischio di autobombe durante la manifestazione o di veicoli dati alle fiamme.

Blindata Trastevere per la manifestazione degli anarchici

Nuovamente torneranno gli anarchici in piazza, facendo oltretutto una nuova visita al quartiere di Trastevere. Lo faranno per chiedere l’abbandono al regime di 41-BIS per Alfredo Cospito, oltre alla cancellazione di questa modalità di carcerazione. Le realtà legate al mondo anarchico romano, si vedranno davanti piazza di San Calisto, in un evento non autorizzato dalla Questura di Roma. Di lì, poi marceranno verso piazza Trilussa, provando probabilmente a mettere in scena azioni di vandalismo e devastazione.

La polizia si farà trovare pronta per l’evento, schierando gli agenti anti sommossa e soprattutto puntando ad accerchiare il corteo, in modo da evitare quanti più danni possibili in questa maniera. Ma il rischio scontri è altissimo, soprattutto dopo che la tensione politica si è alzata per l’aggravarsi delle condizioni di salute di Alfredo Cospito. Infatti, il terrorista anarchico è il tema della manifestazione, con i manifestanti che chiedono come l’uomo abbandoni lo stato di detenzione in 41-BIS.

Questo per lo sciopero della fame dello stesso Cospito, che ormai dura da 120 giorni e sta portando serie conseguenze irreversibili sul corpo dell’uomo. In tal senso, i medici hanno specificato come “la sua morte sia vicina” e già hanno riscontrato danni cardiaci e neurologici irreversibili. Una tensione politica che potrebbe ulteriormente deflagrare con la morte di Cospito, ormai sempre più plausibile per le gravi condizioni in cui si ritrova.