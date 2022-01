La Polizia di Roma Capitale si fotografa con la scritta ‘DUX’. Il giornalista Miceli contatta il comandante e la fa sostituire

È stato il giornalista Stefano Miceli a premere per far cambiare l’immagine di copertina alla Polizia di Roma Capitale su Facebook: ora compare una più ‘mite’ fotografia scattata in piazza S. Pietro.

Ma fino a due giorni fa, sulla pagina ufficiale del corpo di polizia locale campeggiava un’immagine rappresentativa che ha fatto molto discutere, soprattutto sui social. La ragione è semplice: nella fotografia scattata al Foro Italico appariva in bella mostra al centro l’obelisco con la gigantesca scritta ‘DUX’. Sono stati quindi in molti a chiedersi se fosse il caso di associare le istituzioni al ventennio fascista, peraltro esibendone un simbolismo inequivocabile.

Miceli: “Quando ho visto la scritta ‘DUX’ nella foto ho avuto un sobbalzo”

Tra questi anche il giornalista Stefano Miceli, noto sui social soprattutto per essere il fondatore del gruppo ‘Roma pulita!’, sede di molte discussioni tra cittadini inerenti l’amministrazione della Capitale e che svolge anche un piccolo servizio di informazione locale. Il gruppo conta ormai migliaia di iscritti; va da sé che anche attorno a ciò si sia sviluppato un dibattito.

Raggiunto da noi Miceli, ci ha raccontato la vicenda: “Stavo dando un’occhiata sui social. Quando sono andato sulla pagina ufficiale della Polizia Locale ho avuto un sobbalzo”, spiega il giornalista aggiungendo che: “C’era una nuova immagine di copertina con due pattuglie messe l’una di fronte all’altra e in mezzo l’obelisco con la scritta ‘Mussolini Dux’ al Foro Italico (nato appunto come Foro Mussolini, ndr). Per me hanno un grave deficit di comunicazione, in tutti i posti idonei a Roma per far da sfondo ad una fotografia istituzionale, te la vai a fare proprio lì? Ho quindi contattato via mail il comandante Ugo Angeloni che mi ha risposto in tempo reale e gli ho chiesto di valutare un cambio di immagine. Hanno immediatamente cambiato l’immagine con un’altra a piazza Sa. Pietro, spiegandomi che non c’era alcuna intenzione di fare apologia”.

Insomma pare essere stato il giornalista romano a far cambiare una immagine sicuramente inopportuna per i caschi bianchi.