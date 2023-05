La Roma del Giubileo in balia dei rifiuti, dal Primo Maggio nessuno ha raccolto la spazzatura per terra

Se le sfide del futuro per Roma sono il Giubileo 2025 e l’Expo 2030, tali obiettivi li abbiamo miseramente persi sul piano del decoro. Dal Primo Maggio nessuno sarebbe passato ancora a raccogliere la spazzatura in una moltitudine di quartieri e Municipi, creando una palese “emergenza rifiuti” nella Capitale. In diverse zone capitoline, ormai si sono creati veri e propri “muri di monnezza”, che gli stessi operatori AMA denunciano come siano difficili da rimuovere.

L’emergenza rifiuti a Roma non esclude nessun quartiere

Da una parte c’è AMA che dichiara di aver effettuato le raccolte rifiuti su tutta la Capitale, pavoneggiandosi su come siano stati “raccolti dai compattatori dell’azienda 1700tonnellate di rifiuti indifferenziati: 400 in più rispetto allo stesso giorno festivo dello scorso anno”. Ma sarà vera questa informazione? Assolutamente no, almeno per i residenti di Anagnina. Gli spazi adiacenti al centro commerciale dell’IKEA, piuttosto che un polo commerciale per la zona Est della Capitale e tutto il territorio romano, sembrano portare ai cancelli del Regno di Monnezzalandia, con muri di rifiuti che ormai hanno raggiunto i diversi metri di altezza.

La situazione nella zona Sud della Capitale

Da voltastomaco anche la situazione nel quadrante di Roma Sud, con punte di gravi criticità nei quadranti dell’VIII e IX Municipio. Alla Garbatella, a pochi passi dalle sedi universitarie e le stazioni della Metro B (Basilica di San Paolo, Garbatella e Porta San Paolo) si stagliano quintali di rifiuti, per la disperazione dei residenti davanti ai sempre più forti olezzi provenienti da quei sacchi. Stessa cosa succede nel Municipio Eur, dove al Torrino si è misteriosamente interrotta la raccolta differenziata del “porta a porta”. I cestelli continuano a riempirsi di rifiuti, ma AMA non rispetta le calendarizzazioni stabilite per il quartiere. Il risultato è tragico: cestelli ultrapieni e rifiuti che arrivano fino al portone, almeno che qualcuno non tenga il coraggio di tenerli in qualche parte di casa.