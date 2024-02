La serratura più famosa al mondo, da qui puoi ammirare San Pietro: come arrivarci

Sono tanti i luoghi di pregio a Roma. Ma a parte quelli più noti, ce ne sono alcuni sconosciuti e, spesso, anche misteriosi che rendono la città eterna ancora più affascinante di quando non sia già.



Tra quelli più segreti, ma estremamente suggestivi ce n’è uno in particolare che stuzzica l’interesse dei più curiosi: un famoso buco della serratura attraverso il quale godere di un panorama invidiabile sulla città. Stiamo parlando dello spioncino del portone del Priorato dei Cavalieri di Malta sull’Aventino. Un portone sempre chiuso dal cui buco della serratura si apre alla vista uno spettacolo mozzafiato sulla Basilica di San Pietro e, quindi, sul cupolone, al termine di alberi allineati quasi a formare un viale. Una scena davvero magica, considerando che si sviluppa dietro una serratura consunta di ottone.

Come nasce l’idea di una serratura con panorama su San Pietro

Ma non si tratta certo di un fatto casuale. Nasce, infatti, da un’idea di un noto architetto romano, Giovanni Battista Piranesi, nel 1765, seppure non si comprende bene se la capacità di inquadrare con tale perfezione lo scorcio che si apre alla vista dei visitatori, sia stato voluto o sia solo il risultato di un fortunato caso, anche se quest’ultima eventualità è alquanto strana.

Come raggiungere la villa del Priorato dei Cavalieri di Malta

In molti hanno sentito parlare di questo posto magico che offre uno scenario avvincente su una grande porzione di Città del Vaticano attraverso i giardini della villa del Priorato dei Cavalieri di Malta, ma non tutti sanno come raggiungerlo.

Intanto bisogna sottolineare che si tratta di una location sempre aperta al pubblico e non difficile da raggiungere, oltre che di un sito che può essere visitato gratuitamente. È situato precisamente in nella parte più alta del colle Aventino, tra un altro posto estremamente suggestivo e poco noto, Il Giardino degli Aranci, e la villa del Priorato di Malta, a Circo Massimo. E quest’ultimo può essere facilmente raggiungibile in Metro, con la linea B, a quel punto sono poco più di dieci minuti a piedi in direzione del giardino degli Aranci, camminando su Clivo dei Publicii. Dapprima ci saranno le chiese di Santa Sabina e di Sant’Alessio, poi piazza dei Cavalieri di Malta e a destra il famoso buco della serratura. Aspettatevi, però, di trovarvi di fronte a una fila di persone che aspettano il loro turno per ammirare il panorama dal famoso buco della serratura…