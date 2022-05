La violenza sulle donne si combatte tutti i giorni: il convegno a Roma il 15 maggio

Con il PATROCINIO di Roma Capitale VI Municipio , A.I.D.E. Nettuno APS associazione indipendente donne europee, organizza in collaborazione con il Comitato di quartiere Prato Fiorito il convegno “LA VIOLENZA SULLE DONNE SI COMBATTE TUTTI I GIORNI” che si terrà il giorno 15 maggio 2022 alle ore 16.00 presso il Parco dell’acqua e del vino, Via Giardinello, 00132 Roma, quartiere Prato Fiorito.

Questo convegno, organizzato dall’associazione AIDE Nettuno APS, insieme al Comitato di quartiere di Prato Fiorito, nasce per dire basta ad ogni forma di discriminazione e di violenza posta in essere nei confronti della donna in quanto donna, affinché le donne non debbano più pagare con la vita la scelta di essere se stesse e non quello che i loro partner o la società vorrebbero che fossero. Il convegno metterà in evidenza le risorse per contrastare la violenza in tutte le sue forme.

Durante il convegno verrà presentato il libro “Legate da un sottile filo Rosso” di Anna Silvia Angelini edito da Bertoni #legatedaunsottilefilorosso

Verrà inoltre presentato il Progetto dell’associazione AIDE Nettuno di prevenzione e contrasto contro la violenza di genere: “Percorso di educazione alla legalità” corso di formazione per studenti della scuola secondaria inferiore e superiore.

SALUTI ISTITUZIONALI: Nicola Franco, Presidente del VI municipio

MODERA: Federica Pansadoro, Giornalista

INTERVENGONO;

Eleonora Mattia, Consigliera Regionale Presidente Pari Opportunità Regione Lazio.

Gianfranco Gasparutto, Vice Presidente Commissione Bilancio, Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità

Fabiana Battistoni, Vice Presidente Commissione Ambiente e Urbanistica

Erica Battaglia, Presidente della Commissione Capitolina alla Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro.

Anna Silvia Angelini, presidente AIDE Nettuno APS, Autrice dei libri “La violenza declinata” e “Legate da un sottile filo rosso”.

Nello Vaudi, Istruttore di difesa personale, metodo Kravmaga, appartenente alla polizia di stato. Collabora con il centro d’ascolto “Uscita di Sicurezza”, Avvocato cassazionista Eleonora Nocito Criminologa- perfezionata in criminologia minorile.

Stefania Cacciani, psicologa, criminologa.

Simona Dècina, Giornalista RAI1 Porta a Porta

Susanna Petrassi, Criminologa

Maricetta Tirrito, Presidente Laboratorio una Donna.