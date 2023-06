Ladispoli, trovate 50mila api nell’intercapedine: chiuso il reparto di radiologia della Casa della Salute

Nel corso delle ultime settimane sono aumentate le richieste di intervento per mettere in sicurezza le abitazioni e rimuovere gli sciami o i nidi di api presenti nelle case. Numerosi “ritrovamenti” sono stati effettuati ad esempio negli appartamenti al mare, in questi casi è sempre bene affidarsi al lavoro di un esperto e scartare dunque pericolose e poco prudenti soluzioni fai da te. Ora, il numero frequente di casi e segnalazioni è da riscontrarsi nella stagione estremamente piovosa, in quanto le api colte dal maltempo e dalle piogge hanno la tendenza a cercare riparo in un luogo caldo. Detto ciò, la loro presenza nelle nostre case è presto spiegata.

Il nido di api nell’intercapedine e le operazioni di messa in sicurezza

L’ultimo caso, si è registrato ieri nel reparto di radiologia della Casa della Salute a Ladispoli, sul litorale romano. Da un mese le api erano nascoste nell’intercapedine della struttura, contingenza che ne ha reso necessaria la chiusura e la messa in sicurezza. Ad intervenire per le operazioni di recupero degli insetti l’esperto zoofilo Andrea Lunerti che racconta: “Le api erano entrate nell’intercapedine passando per la cavità che consente ai cavi del condizionatore di accedere al reparto”. ‘L’intervento di messa in sicurezza del reparto è stato abbastanza lungo. È infatti durato diverse ore in quanto “non è stato possibile aprire le mura perimetrali interne per agevolare il recupero della colonia perché sono rivestite di piombo. Si è dovuto procedere faticosamente all’apertura delle più consistenti mura esterne facendo la massima attenzione a non urtare i delicati favi, pena l’attacco di massa e la complicazione delle operazioni di trasferimento”. Alla fine però “le api sono al Rifugio sane e salve e un po’ del miele di Ladispoli ha addolcito i palati del personale della struttura increduli del sapore e del profumo di fioritura dei vicini alberi di tiglio”.