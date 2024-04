Ladro in azione all’Esquilino: rubati soldi e orologio ad un passante

Manolesta in azione nel quartiere Esquilino a Roma dove un uomo ha portato via dei soldi e un orologio ad un passante. Sul posto sono accorsi i Carabinieri.

Momenti concitati ieri pomeriggio a Roma, precisamente in via Amendola, nel quartiere Esquilino, a due passi dalla Stazione Termini. Qui un cittadino straniero, approfittando di un momento di distrazione da parte di un ragazzo (24enne italiano, ndr), gli ha strappato dalle mani una banconota e un orologio che indossava al polso.

Ladro arrestato all’Esquilino dai Carabinieri

Immediatamente è stato lanciato l’allarme. Sul posto ad intervenire sono stati i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini che hanno bloccato l’uomo nel tentativo di darsi alla fuga. Inevitabilmente per lui sono scattate le manette: arrestato – in flagranza – è stato portato quindi in caserma. Dovrà rispondere ora del reato di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.