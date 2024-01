Latina, si ustiona al volto mentre prepara il barbecue: 26enne trasportato al Sant’Eugenio

Latina, ustioni al volto durante il barbecue. Capodanno da dimenticare per un 26enne del nord Italia: trasportato d’urgenza al Sant’Eugenio.

Latina, 26enne coinvolto in una grigliata finisce all’ospedale. Succede tutto a Capodanno. Poco prima delle 20 il ragazzo è con un gruppo di amici e sta grigliando la carne per un Capodanno speciale in compagnia degli affetti più cari: l’euforia dura meno del previsto, il motivo è che la grigliata si complica.

Una situazione spiacevole prende il sopravvento. Mentre il ragazzo è intento a girare la carne diverse fiammate coinvolgono prima gli arti superiori e poi il viso. Gli amici e i presenti sono visibilmente spaventati e lo portano d’urgenza al Santa Maria Goretti, il Pronto Soccorso rende noto che le ustioni sono piuttosto gravi.

26enne ustionato durante una grigliata: trasportato d’urgenza al Sant’Eugenio

Il ragazzo non è di Latina, ma residente nel nord Italia. La situazione richiede un trasferimento d’urgenza al Sant’Eugenio di Roma per seguire l’evoluzione delle condizioni del ragazzo che sembra affrontare ogni cosa secondo i canoni previsti. Le ustioni sono piuttosto importanti, mentre si cerca ancora di capire la dinamica dell’accaduto. Il Capodanno non causa danni soltanto in relazione a botti e fuochi d’artificio, talvolta anche i fuochi della griglia – se non si è più che esperti – possono nascondere insidie. Non resta che aspettare l’evoluzione della prognosi.

Le statistiche comunque parlano di numeri in ribasso a Roma e nel Lazio per quanto riguarda gli incidenti domestici: percentuali che, tuttavia, contengono anche eccezioni in grado di confermare la regola. Come quella del 26enne costretto a fare i conti con un imprevisto più grave del solito.