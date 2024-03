Lavori sulla linea ferroviaria Roma-Firenze: cancellazioni, ritardi e modifiche nel fine settimana

Oggi e domani, 9 e 10 marzo, ma anche il 23 e 24 marzo prossimi, sono annunciati disagi per chi deve viaggiare sulla tratta ferroviaria Roma-Firenze a causa di lavori. Sono, infatti, in corso interventi infrastrutturali per l’alta velocità e questo comporterà modifiche negli orari, ritardi e anche possibili deviazioni di percorso, ma anche potenziali cancellazioni.

Le opere previste, come da annuncio di Trenitalia, prenderanno il via alle 14.20 di oggi, sabato 9 marzo, e termineranno alle 14 e 20 di domenica 10 marzo. Questo potrebbe comportare, secondo l’azienda, ritardi fino a 80 minuti per Intercity, Frecce, Eurocity e Euronight, diversamente per i Regionali per i quali i ritardi stimati si aggirano intorno ai 60 minuti.

Previste cancellazioni, e deviazioni di percorso

Ferrovie.info rende noto inoltre che ‘nella giornata di sabato 9 marzo 70 Frecce e 19 Intercity e Intercity Notte subiranno cancellazioni o deviazioni sulla linea lenta tra Settebagni e Orte, con aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti. Alcune delle Frecce cancellate sono quelle che viaggiano tra Salerno e Roma, tra Salerno e Milano e tra Salerno e Torino; quelle dirette a Genova, Mantova e Brescia e quelle che viaggiano verso sud tra Bardonecchia, Roma e Salerno. I treni del Regionale che subiranno cancellazioni e deviazioni di percorso tra Settebagni e Orte sono 49’.

Annunciati ritardi fino a 80 minuti

Diversamente per la giornata di domani, domenica 10 marzo quando è stato previsto che ‘gli interventi infrastrutturali avranno impatti su 65 Frecce che subiranno cancellazioni e deviazioni sulla linea lenta tra Settebagni e Orte, con aumento dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti; 4 Intercity e Intercity Notte subiranno deviazioni sulla linea lenta tra Settebagni e Orte, con aumento dei tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Alcuni dei treni ad alta velocità cancellati sono quelli che viaggiano verso nord e collegano Benevento a Roma, Milano, Torino e Bardonecchia e quelli che viaggiano verso sud da Genova a Roma e tra Milano e Roma.I treni del Regionale che subiranno cancellazioni e deviazioni di percorso tra Settebagni e Orte sono 26’. (foto di Trenitalia)