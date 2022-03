Lavori sulla Pontina, il risveglio è da incubo: traffico completamente bloccato verso Roma (FOTO)

Risveglio da incubo per i pendolari della Pontina alla prese con km e km di coda a causa di alcuni lavori in corso all’altezza di Castel di Decima. Come segnalato dagli utenti da stamattina si registrano lunghissimi incolonnamenti verso Roma. In questo momento la circolazione è bloccata già a partire da Pomezia. Si consigliano pertanto percorsi alternativi come la Laurentina oppure Via di Pratica di Mare, con quest’ultima che permette di imboccare la statale 148 a ridosso dei lavori.

Incidente sulla Pontina oggi

Come se non bastassero i lavori il traffico è stato rallentato anche a causa di un doppio incidente. Il primo (già risolto) si è verificato all’altezza di Aprilia poco dopo le 7.00 sempre in direzione Roma. Poco fa invece il portale Astral segnala un altro sinistro verificatosi all’altezza dello svincolo per Borgo Hermada. In questo caso le code si registrano in entrambi i sensi di marcia.