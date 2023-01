Lavori sulla Roma-Fiumicino: ecco quando e a che ora

Lavori sulla Roma- Fiumicino in entrambe le direzioni tra il chilometro 0 e 300 e il chilometro 5 e 500 tra via Cristoforo Colombo e il Grande Raccordo Anulare. Il cantiere verrà aperto giovedì 26 gennaio al 3 febbraio prossimo e pertanto verranno previste modifiche alla circolazione stradale dalle 21 alle 6. La scelta di svolgere i lavori in orario notturno è finalizzato, evidentemente, a creare meno disagi possibili alla circolazione stradale.

In cosa consiste l’intervento

L’intervento prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell’A 91. Per consentire lo svolgimento dei lavori senza creare troppi disagi alla viabilità i cambiamenti alla viabilità sono previsti in orario notturno. Gli operai impegnati sul cantiere, infatti, lavoreranno di notte così da agevolare la circolazione nelle ore diurne. Ma andiamo a vedere come cambierà la viabilità fino al 3 febbraio prossimo.

Quali sono le modifiche del traffico

Il transito verrà interdetto in direzione Roma, a causa del restringimento della carreggiata, dal chilometro 6 e 700 al chilometro 1 e 400 e dal chilometro 0 e 300 al chilometro 5 e 500 in direzione Fiumicino. Un ulteriore intervento quello che prenderà il via a giorni, mentre sono in corso i lavori su vi Cristoforo Colombo che hanno preso il via il 16 gennaio scorso, per la messa in sicurezza di 215 pini domestici. Nei casi in cui si dovessero rendere necessarie potature o abbattimenti, queste verranno eseguite nelle giornate di sabato e domenica, sempre per non creare un eccessivo disagio al flusso viario più fitto durante la settimana lavorativa.

In particolare, in quest’ultimo caso, si tratta di un’opera che interessa l’area compresa tra il cavalcavia di Via Cilicia fino all’incrocio con Via Laurentina che ha previsto, anche in questa occasione, un restringimento della carreggiata tale da consentire lo svolgimento delle attività da parte del personale preposto. Lavori delicati che andranno avanti fino alla fine di marzo per i quali è chiesto il supporto della Polizia locale.