Lazio, Zingaretti: «Se sarà zona arancione da lunedì ripartirà la scuola in presenza»

Lazio in zona arancione da lunedì? Sembrerebbe di sì e ulteriori conferme arrivano dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti in riunione in questi minuti con l’unità Covid della Regione Lazio. «Da lunedì nel Lazio, se sarà zona arancione, ripartono le scuole in presenza: asili, elementari e medie», scrive Zingaretti. «Dopo Pasqua potranno riaprire invece le superiori, garantendo agli studenti di fare il tampone rapido gratuito e senza certificato medico in tutti i drive in della regione».