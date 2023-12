Le città del Lazio in stile Disney Pixar: dal litorale ai Castelli, le immagini virali sul web (FOTO)

Le città del Lazio, dai Castelli Romani fino al litorale – ma anche quelle della provincia di Latina – immortalate come se fossero ritratte in una locandina di un film Disney. E in poco tempo stanno spopolando su Tik Tok e Instagram. Ecco come generarle.

L’intelligenza artificiale è in grado sempre più di sorprenderci, talvolta anche con un qualcosa all’apparenza semplice ma comunque divertente. E’ il caso di un trend che è diventato virale su TikTok facendo insegna di like e visualizzazioni: stiamo parlando delle immagini delle città del Lazio (ma l’esperimento sta andando avanti con le località di tutta Italia e del mondo) disegnate come se fossero la locandina di un film Disney. Noi ne abbiamo raccolta qualcuna: e in questo articolo vi diremo anche come è possibile crearle per conto proprio.

Le città del Lazio in stile Disney: le foto

Ariccia (in copertina), Monte Porzio Catone, Rocca di Papa. E ancora: Albano, Nemi, e poi il litorale con Pomezia e Torvaianica, ma anche Ladispoli . Il tutto contenuto in questo profilo TikTok che prepara video suddividendoli per zone. Spulciando tra i vari post c’è anche qualche quartiere di Roma, come Tor Bella Monaca, Tor vergata o San Basilio e altre città in giro per l’Italia. Restando nel Lazio ecco allora Latina, Fondi, Sermoneta e Cisterna di Latina. Insomma, ad ogni luogo il suo alter ego Disneyano.

Disney Pixar IA: come creare locandine ispirate ai film

Se invece volete realizzare la vostra personale immagine ci sono una serie di software, online e non, che vi permettono di farlo. Ecco quelli più comuni:

Bing Image Creator

Midjourney

Toonme (applicazione da scaricare)

Per creare le vostre locandine è sufficiente digitare alcune frasi chiavi come “Genera un poster di un film in stile Disney Pixar…” e aggiungere ciò che desiderate in coda. La seconda e la terza, precisiamo, sono a pagamento dopo aver utilizzato la prova gratuita e/o le immagini a disposizioni gratuitamente. Per quanto riguarda la prima, si tratta invece di una funzione targata Microsoft, molto intuitiva da utilizzare. Più dettagli verranno forniti nella barra di ricerca più accurata sarà l’immagine generata. Il software è gratuito ma si deve utilizzare il proprio account Microsoft o registrarsi se non se ne è in possesso.