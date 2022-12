Lego, si inaugura la più grande mostra di opere realizzate con i mattoncini più famosi del mondo: 100 modelli, ecco tutte le info

Chi non ha mai giocato con i mattoncini della Lego? Dalle semplici casette fino alle costruzioni più articolate e fantasiose, tutti, grandi e bambini, hanno almeno una volta nella loro vita passato del tempo a incastrare i pezzi colorati fino dare le forme più belle e fantasiose. Paesaggi, città, personaggi: con le costruzioni della Lego si riesce a creare di tutto e gli appassionati sono sempre di più.

Per loro, ma per tutti in generale, è stata pensata la spettacolare mostra che verrà inaugurata domani, 15 dicembre, presso il Centro Commerciale Leonardo, a Fiumicino. Si tratterà di un evento straordinario: la più grande mostra di opere realizzate in mattoncini Lego in Europa.

100 modelli in mostra

Una superfiecie enorme di 2000 mq, oltre 100 spettacolari modelli, numerose attrazioni per i bambini e gli adulti. Verranno esposte costruzioni uniche. Oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici. Non sembrerà che siano fatti di mattoncini LEGO®. Tra queste, anche il Titanic, lungo 11 metri e alto 3 metri, il più grande fatto in mattoncini. Ma si potrà trovare di tutto, dai Puffi al Colosseo. La mostra durerà fino al 7 gennaio 2024.

Alcune attrazioni