L’hashish con il logo”Bank of Ganja” trovato alla Borghesiana: fermati due giovani pusher (FOTO)

Controlli alla Borghesiana, due giovani pusher finiscono nelle maglie dei controlli della Polizia di Stato. Ingente il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato. Entrambi i giovani sono finiti in manette.

Arrestati due spacciatori a Roma

In particolare gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Roma, costantemente impegnati nel controllo del territorio su tutta la provincia, sono partiti da un controllo ai due giovani trovandoli in possesso di alcuni grammi di stupefacenti. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare nei confronti dei due ragazzi, un 19enne e di un 22enne, entrambi residenti alla Borghesiana; il più giovane nascondeva circa 65 grammi di hashish, mentre il più grande, ben conservati in un frigo, aveva 37 panetti di hashish contraddistinti da un’etichetta con la foglia di marijuana e la scritta “Bank of Ganja”.

Il sequestro

Complessivamente al 22enne sono stati sequestrati poco meno di 4 kg di stupefacente. Entrambi i ragazzi sono stati arrestati perché gravemente indiziati di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente. La mattina seguente, presso il Tribunale di Roma, il GIP ha convalidato la misura adottata dalla polizia giudiziaria e disposto per il 22enne l’obbligo di presentazione in un ufficio di polizia.