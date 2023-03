Libri Come 2023 a Roma: programma, biglietti e ospiti. La manifestazione culturale, tornerà dal 23 al 26 marzo 2023. Il Festival della Letteratura, infatti, avrà luogo presso l’area dell’Auditorium Parco della Musica. Quest’anno, la manifestazione raggiungerà un importante traguardo: taglierà i nastri per la 14esima edizione consecutiva nella Capitale. Il tema scelto per l’evento di questo 2023, è quello legato alla parola di “Potere”, che ritorna anche negli scenari di attualità mondiali.

L’evento Libro Come 2023 a Roma

Potere come “limite, gerarchia, sopraffazione”. Libri Come punta ad analizzare approfonditamente questo termine, che oggi impazza sulle bocche di telegiornali, giornali e volti del mainstream televisivo e del web. Un’analisi che avverrà facendo utilizzo di diversi linguaggi, come la letteratura, la narrativa, la saggistica, la fotografia, l’arte e addirittura la musica. Ma “potere” può anche non essere una parola negativa, come menzionano gli stessi organizzatori dell’evento. Sul loro sito scrivono: “Potere può essere quello di un verbo potere che indica la possibilità di agire e magari cambiare quei limiti e quelle gerarchie”.

Quest’anno, l’evento avrà modo di dibattere sulla tematica del “potere” con autori provenienti dall’Italia e soprattutto la scena internazionale. In tal senso, vedremo la presenza di Emmanuel Carrère, Zarifa Ghafari, David Grossman, Ian McEwan, Daniel Pennac, Niccolò Ammaniti, Loredana Lipperini, Francesca Mannocchi e Dacia Maraini. Un evento che punta ad avvicinare i giovani, sia alla buona consuetudine della lettura che all’interessarsi all’attualità della società.

Ecco allora come il grosso Festival della Letteratura, avrà la propria inaugurazione all’interno di diverse scuole capitoline. Infatti, parteciperanno: il liceo Machiavelli, il Virgilio, il De Sanctis, il Giartosio, il Alberti, Mencarelli, il Bramante, il Pasteur, il Seneca e il Giulio Cesare. Una dimensione che porterà il Festival all’interno delle scuole romane solo per il 23 marzo, poichè già dal giorno successivo (24 marzo 2023) tornerà all’interno della sua location abituale, ovvero l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il biglietto sarà gratuito, ma per seguire alcuni eventi sarà necessario pagare un biglietto da tre euro.