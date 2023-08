Lite tra madre e figlio si trasforma in tragedia, 28enne prende fuoco: è gravissimo

Avevano litigato. Una discussione come tante, anche quella di mercoledì sera tra mamma e figlio, in un appartamento di viale Giustiniano Imperatore all’Aurelio, Roma. Niente che potesse destare preoccupazioni, visto che i battibecchi tra madre e figlio sono all’ordine del giorno in quasi tutte le famiglie. Invece stavolta la situazione stava per trasformarsi in tragedia quando, il giovane un 28enne, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti di Polizia, accordi sul posto, ha preso fuoco.

La corsa della Polizia e dei sanitari

Gli investigatori sono intervenuti poco dopo i fatti, intorno alle 21 di mercoledì 23 agosto scorso, e hanno trovato il giovane visibilmente ustionato. La corsa in ospedale, al Sant’Eugenio, per ustioni importanti su tutto il corpo. Il ragazzo è grave. Mentre le indagini per ricostruire l’accaduto sono iniziate subito e una prima, seppure approssimativa idea di quanto avvenuto in quell’appartamento gli inquirenti se la sono fatta.

la ricostruzione dell’accaduto

Sembrerebbe che la donna stesse pulendo con un solvente e che proprio quest’ultimo sia finito inavvertitamente addosso al 28enne, a seguire sembra verosimile che il ragazzo abbia acceso un accendino, a causa del quale sarebbe scaturito l’incendio. Un dramma del tutto involontario che si è consumato nel giro di pochi minuti. A seguire il giovane si sarebbe avvicinato alla finestra e la mamma anche lei ustionata lo avrebbe fermato, evitando che potesse cadere di sotto.

Mamma e figlio trasportati al Sant’Eugenio: gravissimo il 28enne

Nella stanza adiacente c’era il padre del ragazzo che non ha assistito ai fatti. L’uomo, quando ha visto cosa era accaduto è ovviamente rimasto scioccato. La richiesta di aiuto e la corsa di polizia e sanitari del 118 è stata tempestiva. Sia la madre che il figlio sono stati trasportati in ospedale. Per la donna le ustioni sono lievi, mentre le condizioni del 28enne restano estremamente serie.