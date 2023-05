Litorale romano, al via la stagione: è boom di presenze oggi in spiaggia (FOTO)

Finalmente il sole è tornato a splendere sulla Penisola e non sono stati pochi coloro che hanno deciso di approfittarne per trascorrere un po’ di tempo al mare. Una domenica all’insegna della tranquillità e dei primi bagni quella che molti cittadini hanno voluto concedersi quest’oggi, iniziando dunque ad assaporare l’inizio della tanto attesa pausa estiva. In questa domenica, le spiagge del litorale romano sono state una delle mete preferite dai cittadini, facendo registrare negli arenili uno dei primi pienoni della stagione.

Litorale romano preso d’assalto: boom di presenze sulle spiagge

Il pienone sul litorale romano e l’inizio della stagione balneare

Com’è ben noto, ultimamente il maltempo ha funestato diverse territori rendendo di fatto difficoltoso il sopraggiungere della bella stagione, quella fatta di bagni al mare e tanto sole. Ora però, complice il bel tempo e la giornata festiva, sono state davvero tante le persone che hanno deciso di staccare la spina dagli impegni quotidiani e fuggire al mare, per una parentesi domenicale dal sapore decisamente estivo. D’altronde il periodo è quello giusto: maggio è agli sgoccioli e giugno segna l’inizio della stagione estiva che, peraltro, in molte zone d’Italia ha già preso piede. In merito alla stagione balneare, come si vede anche dalle foto sotto riportate, quest’oggi sono stati altrettanto numerosi gli stabilimenti che hanno aperto le porte ai vacanzieri i quali, dal canto loro, non hanno perso l’occasione per affittare un bell’ombrellone in riva al mare o per gustarsi il pranzo nelle strutture ricettive della zona.

Le spiagge romane (ma non solo) dove passare un fine settimana al mare

Tanta la voglia di fuggire dalla routine quotidiana e nei dintorni di Roma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Numerose, infatti, le località per trascorrere una domenica di relax al mare: Ostia, Fregene, Anzio, Nettuno, Santa Marinella e Torvaianica, questi solamente alcuni esempi dove i vacanzieri possono organizzare un weekend all’insegna del sole e del mare. Ma non solo. Per chi desiderasse sposarsi un pochino di più, in provincia di Latina ci sono dei gioiellini da non perdere come ad esempio le spiagge del basso Lazio che si trovano a Gaetaoppure a Sperlonga. Entrambe magnifiche cittadine belle da visitare anche dopo il soggiorno in spiaggia.