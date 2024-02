Località da sogno se hai voglia di sciare ma abiti a Roma, giornata unica e divertente

Roma, la settimana bianca non è un’utopia: chi ama la neve e vuole sciare può farlo in diverse località non molto lontane dalla Capitale.

Roma, le vacanze sulla neve piacciono anche nella Capitale. Il motivo è la voglia di montagna che pervade i residenti quando le temperature cominciano ad abbassarsi. Quest’anno meno per via del cambiamento climatico, ma l’anticiclone Pulcinella farà il suo ingresso la prossima settimana e sarà possibile godere dell’inverno in maniera piena e consapevole. L’importante è sapere quando partire e cosa fare.

È possibile fare le vacanze sulla neve anche a pochi chilometri dalla Capitale. Diversi sono i posti papabili per una vacanza anche ristretta ma piena di curiosità e aneddoti. Basta andare a Ovindoli, Monte Magnola, Campo Felice o Monte Livata. Situazioni possibili e riscontrabili con un po’ di organizzazione. La scelta non manca.

Alcune località nel Lazio per chi ama lo sci

Sono in media a 130 chilometri dalla Città Eterna con impianti sciistici di vario genere e la possibilità di cimentarsi in diverse arti: dallo slittino allo snowboard, fino allo sci di fondo o qualcosa di più semplice. Le tariffe sono accessibili e gli alberghi – intensi come strutture ricreative e di servizi – sono a portata di mano. Questo vuol dire confrontarsi anche con lo slittino o semplicemente lo sci notturno, all’interno di piste da scii che mettono alla prova il proprio livello di esperienza e competenza.

Senza contare le ciaspole. Attività che piace molto ai più giovani. Non si direbbe, visto il tipo di percorsi che si vanno a intraprendere. Da qualche anno, tuttavia, anche i più giovani sembrano appassionarsi a questo tipo di attività. Sempre utili e mai in disuso. La voglia di neve, seggiovia e camino ha preso il sopravvento.

Prudenza e responsabilità

Il periodo della settimana bianca è cominciato. Attenzione ai fuori programma: niente sviste sulla neve, la passione non può prescindere dalla sicurezza. In pista sì, ma con responsabilità e tanta prudenza. Principi che non stancano mai, esattamente come una discesa sotto il sole.