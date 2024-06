Lorenzo Pellegrini accusato di stalking da una escort, le indagini: ‘Ha inventato tutto’

Era stato denunciato per atti persecutori e per questo indagato. Deve aver vissuto un incubo il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, accusato di essere lo stalker di una escort 24enne. Ma le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Roma hanno accertato la verità e cioè che il calciatore giallorosso è completamente estraneo alle accuse che gli sono state mosse.

Le indagini dei Carabinieri

Il numero 7 della Roma non solo non ha commesso il reato del quale è stato accusato, per quanto non conosceva neanche la 24enne. Un accertamento avvenuto confrontando i tabulati telefonici. Indagine grazie alla quale gli investigatori hanno appurato che tra i due non c’è stato alcun tipo di contatto, neanche una conoscenza.

La escort potrebbe essere indagata per calunnia e diffamazione

Ora, però, la escort da vittima rischia di diventare ‘carnefice’ e essere indagata per calunnia e diffamazione, mentre il centrocampista giallorosso può finalmente archiviare questa terribile vicenda. Certo è che le indagini non sono finite. Gli inquirenti vogliono andare a fondo, capire se la vicenda sia stata architettata dalla escort con la collaborazione di altri.

La denuncia della 24enne nei confronti del Capitano giallorosso

I fatti, per i quali sono ancora in corso attività investigative da parte degli uomini dell’Arma, riguardano la pubblicazione su un sito online, come riporta Il Corriere, da parte della 24enne romena residente a Parma, nell’ottobre scorso delle pesanti, quanto false, accuse nei confronti di Pellegrini. La ragazza in quella circostanza aveva raccontato i dettagli della vicenda, specificando di aver conosciuto il calciatore nel gennaio dello scorso anno e di essere stata vittima di un comportamento ossessivo da parte del capitano giallorosso che l’avrebbe cercata in maniera asfissiante. Attenzioni morbose, secondo la escort, per le quali si sarebbe vista costretta a denunciare il calciatore.

La fine di un incubo

Un castello di carta crollato sotto il peso delle risultanze investigative, ma che ha, comunque, segnato pesantemente la vita del numero 7 della Roma, preso di mira sui social con messaggi di sdegno rivolti anche alla moglie del calciatore. Un vero e proprio incubo che sembra stia, finalmente, volgendo a termine per il calciatore e la sua famiglia.