Luneur Park: Natale come nelle fiabe Dal 2 Dicembre al 7 Gennaio 2024

Il Natale è soprattutto la festa dei più piccini. Un’occasione per sognare, fantasticare, giocare. Immancabilmente il Luneur Park si è fatto trovare pronto per l’appuntamento e dal 2 dicembre al 7 gennaio propone a tutti i suoi giovani, e meno giovani, visitatori la possibilità di incontrare elfi, folletti, creature magicamente divertenti come l’orso polare Igloo e l’omino pan di zenzero Pepe. Tutti personaggi che affolleranno il Parco trasportando i piccoli ospiti in un Natale incantato al di là dello spazio e del tempo, come nelle fiabe.

Un viaggio nel villaggio di Natale

Siccome il Natale è la festa di tutti i bambini, per tutto il periodo delle feste il Lunapark più Antico d’Italia regala un’esperienza unica ai suoi ospiti offrendo a tutti l’ingresso gratuito al parco. Chiunque abbia voglia di immergersi in un suggestivo villaggio di Natale può passeggiare tra viali incantati, tunnel luminosi, sfere scintillanti, pupazzi di neve, slitte magiche trainate da simpatiche renne, colorati alberi di Natale, soldatini schiaccianoci e una smisurata scritta augurale, ideale per scattarsi un selfie. Il tutto sotto gli occhioni vigili della Civetta presenti sulla storica Ruota Panoramica che per l’occasione si tinge dei tradizionali colori delle feste.

Per l’occasione ci saranno 22 attrazioni e spettacoli dal vivo

Per condividere momenti di gioia e felicità con tutta la famiglia, Luneur Park offre 22 attrazioni, un’ampia varietà di spettacoli a tema dal vivo e tante novità: nuove installazioni luminose condurranno gli ospiti nella Landa di Natale. Qui, tra sentieri innevati e personaggi fatati, ad attendere i bambini è la Casa di Babbo Natale con Santa Claus in persona pronto per una foto ricordo e per leggere i desideri contenuti nelle letterine. Immancabile la pista di pattinaggio adatta al divertimento di tutta la famiglia e un giro nel Christmas Shop dove trovare tante idee regalo e deliziarsi con golose leccornie.

In un viaggio natalizio tra scenografie da sogno e gli effetti luminosi che stupiscono grandi e piccoli ad ogni giro di giostra, l’appuntamento con la magia del Natale vi aspetta!