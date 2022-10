L’Università Bocconi cambia sede a Roma: aprirà nel quartiere Nomentano

Dove sorgerà e come sarà la nuova sede della Bocconi a Roma?

Non si tratta di un esordio per l’Università milanese nella Capitale d’Italia. Infatti, va precisato come attualmente lezioni della Bocconi vengano fruite su via Cavour, sempre con corsi manageriali che si svolgono nei locali del FormaSpazi.

Una destinazione che però verrà cambiata nei prossimi mesi, in quanto la Bocconi si trasferirà all’interno di palazzo storico capitolino alle spalle di Villa Torlonia. Su via Antonio Nibby, all’interno del quartiere Nomentano, verrà aperta una struttura di 2700 mq dedicati ad aule, sale studio per gli studenti, spazi comuni e uffici, il tutto distribuiti su tre livelli.

Nello specifico, nel progetto di questa nuova Università saranno previste:

Tre aule da 50 posti in configurazione didattica frontale;

in configurazione didattica frontale; Tre aule da 80 posti in configurazione evento;

in configurazione evento; Tre aule da 30 posti ;

; Sei aule da 18 posti.

Tutte le aule saranno dotate di postazioni mobili, che consentiranno l’implementazione di qualsiasi modello di erogazione della didattica. Sarà quindi favorita la lezione tradizione tra docente e studenti, al pari di lavori di gruppo, piuttosto che quelle sulle tecniche di facilitazione o nelle modalità evento.

Nella sede saranno inoltre presenti spazi dedicati alla ristorazione, la ricreazione e il networking, il tutto in uno spazio che potrà accogliere fino 300 persone.

Le aule saranno dotate di megaschermi touch, webcam, microfoni ambientali e podi di controllo al fine di consentire la didattica tradizionale.

Chi ha reso possibile il progetto della nuova sede a Roma?

La possibilità di spostare l’Università milanese a pochi passi da piazza Bologna e poco distante dalla sede di Filosofia de La Sapienza, è stato il PNRR con il coinvolgimento di quattro partenariati.

“Questo progetto nasce dalla presa di coscienza di tanti ex alunni nostri provenienti da Roma – afferma il prof. Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi –. Oltretutto, desideravamo avvicinarci anche al Sud del Paese e al suo tessuto economico imprenditoriale“.