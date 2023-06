Macabra scoperta in stazione, trovato cadavere di un uomo sui binari: traffico in tilt

Macabra scoperta questa mattina alle porte di Roma. Trovato il cadavere di un uomo vicino ai binari. Una vicenda i cui contorni sono ancora da chiarire, soprattutto in considerazione del fatto che l’uomo in questione si trovava all’interno del convoglio ed è poi sbalzato dal finestrino. Una dinamica sulla quale al momento sono ancora in corso tutti i dovuti accertamenti ma che se venisse confermata non escluderebbe il coinvolgimento un’altra persona.

Cadavere sui binari a Roma Ostiense: identificata la vittima

Il cadavere sui binari

I fatti sono avvenuti questa mattina presto, l’allarme è stato fatto scattare intorno alle 4.46. Siamo alla stazione ferroviaria di Campoleone, tra Aprilia e Pomezia, sulla linea Roma -Formia. Al momento non si conoscono le cause di quanto accaduto, che sono in fase di accertamento da parte delle autorità. Sul posto presente il personale medico, la polfer e la polizia di Stato. Il ritrovamento è stato effettuato alla stazione di Campoleone. Ora, la salma dell’uomo, non ancora identificata, è stata affidata all’autorità giudiziaria. Sul posto è presente anche la polizia scientifica, in corso gli accertamenti anche sul treno dal quale sarebbe sbalzata la persona. Il convoglio è stato fermato alla stazione tiburtina.

I disagi alla viabilità

A seguito dei fatti, i disagi alla circolazione ferroviaria non si sono fatti attendere. In particolare, si segnalano rallentamenti sulle linee Roma Napoli via Formia e Roma Nettuno, nel tratto che va da Pomezia, Santa Palomba e Campoleone. Variazioni e cancellazioni dei treni, con rallentamenti fino a trenta minuti.