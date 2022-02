‘Mala movida’ a Roma, al lavoro senza mascherina e minimarket aperti oltre le 22: maxi multe e chiusi 4 locali

I minimarket a Roma, stando all’ordinanza del Sindaco Gualtieri, devono chiudere alle 22. Eppure, c’è chi continua a violare tutti i provvedimenti, ma spesso i ‘furbetti’ vengono scovati e multati perché i controlli da parte dei Carabinieri non cessano. Anzi, tutto il contrario. Nella serata di ieri, infatti, i militari hanno passato al setaccio la zona della Stazione Termini, ma anche i quartieri Nomentano, Salario-Trieste e piazza Bologna, con l’obiettivo di contrastare la ‘mala movida’ e di verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Su viale Marconi, in particolare, i Carabinieri hanno svolto un servizio mirato a contrastare il degrado provocato dalla presenza di ragazze che si prostituiscono.

Controlli a Roma: pioggia di sanzioni

Tre minimarket, uno nei pressi di piazza dei Santi Apostoli, uno in via dei Mille e uno tra corso Trieste e viale Regina Margherita sono stati chiusi per 3 giorni. Il motivo? Erano ancora aperti nonostante fossero scattate le 22, orario di chiusura imposto dal sindaco Gualtieri per prevenire la vendita di bevande alcolica. Ma non finisce qui. In zona Piazza Bologna un locale è stato chiuso perché due dipendenti sono stati sorpresi al lavoro senza la mascherina, mentre i titolari di tre attività di viale Ippocrate sono stati sanzionati perché non stavano rispettando le misure e non stavano facendo nulla per evitare situazioni di disturbo alla quiete pubblica. Per tutti, i Carabinieri richiederanno l’emissione di un provvedimento di chiusura.

In strada a bere alcolici: la ‘mala movida’ a Roma

Nelle stesse zone, i Carabinieri hanno sanzionato 15 ragazzi sorpresi a consumare alcolici in strada, in violazione del regolamento di polizia urbana e hanno segnalato al Prefetto 2 studenti trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale, del tipo marijuana. E ancora, su viale Marconi, dopo le numerose istanze dei cittadini e del municipio, i militari hanno svolto un mirato servizio per scoraggiare i clienti delle numerose ragazze che si prostituiscono lungo i marciapiedi, al fine di contrastare il degrado. In questo caso, sei ragazze, che avevano acceso dei fuochi, sono state denunciate dai Carabinieri per danneggiamento e imbrattamento del suolo pubblico. Quello che è certo è che i controlli continueranno per tutto il weekend.