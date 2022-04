Malamovida, ancora sigilli ai locali di Roma: chiusura per 4 attività e 3 denunce

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno eseguito numerosi controlli negli ultimi 2 giorni per contrastare i fenomeni legati alla malamovida. In particolare, nel fine settimana, i caschi bianchi hanno svolto più di 800 verifiche nei locali e nelle attività commerciali. Sono state 4 le chiusure eseguite nei confronti di esercizi, come minimarket, perché trovati aperti oltre l’orario consentito.

Controlli stradali a Roma

Particolare attenzione anche alla sicurezza stradale: circa 1200 le contestazioni scattate per inosservanza del Codice della Strada. Nel corso degli accertamenti sul territorio, gli agenti hanno denunciato un uomo italiano di 49 anni per guida in stato di ebbrezza, dopo aver causato un incidente stradale. Per lui, oltre alla denuncia, ritiro della patente e sequestro della carta di circolazione. Oltre una decina, invece, le persone sanzionate per consumo irregolare di alcolici in strada.

Controlli anti covid e irregolarità

Più di 30 gli illeciti contestati durante i controlli nei pubblici esercizi, tra i quali un noto locale dei Parioli, oggetto di diversi esposti, in cui sono state rilevate anomalie nei titoli autorizzativi, violazione disposizioni anti-covid ed altre irregolarità amministrative per un ammontare di sanzioni che per ora è di circa 7mila euro, ma ulteriori accertamenti sono tuttora in corso. Nel quartiere Esquilino, le pattuglie sono intervenute in un ristorante cinese, dove era stata segnalata una presunta rissa. Eseguite le verifiche del caso e terminate le procedure di identificazione dei presenti, gli agenti hanno denunciato due persone di nazionalità straniera per violazione delle norme sull’immigrazione.