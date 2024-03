Malore nel viaggio in Thailandia: bimba romana operata d’urgenza per un tumore

Il viaggio in Thailandia per una famiglia romana, papà, mamma e una figlia, si è trasformata nel peggior incubo. Una volta arrivati la bimba della scuola primaria dl IV Municipio di Roma ha avuto un malore per il quale è stato necessario il ricovero in ospedale. Alla piccina è stato diagnosticato un tumore per il quale i medici hanno ritenuto indispensabile un intervento chirurgico d’urgenza.

Bimba operata d’urgenza in Thailandia per un tumore

E così è stato, la bambina è stata operata e sembra che tutto sia andato per il meglio, riporta Adnkronos. Ora, però, nonostante il desiderio di rientrare a casa per i coniugi romani è necessario aspettare che la loro figlioletta sia in grado di sostenere il viaggio, mentre sono in contatto con alcuni ospedali capitolini per prevedere un ulteriore ricovero all’arrivo. Al momento non si esclude né il Policlinico Gemelli, né il Bambino Gesù.

La classe della piccola aspetta con ansia il suo ritorno

La vicenda è seguita passo passo dal ministero degli Esteri e anche la classe della piccina sta vivendo con ansia questi giorni di attesa. E alcuni genitori che hanno i figli nella stessa classe della bambina hanno deciso di farsi promotori di una raccolta fondi per aiutare la piccola e i suoi familiari a sostenere le spese per tornare in Italia.

La raccolta fondi per aiutare la famiglia romana a tornare a casa

Nonostante il desiderio di tutti che la giovanissima protagonista torni il prima possibile a casa, il suo rientro dipende dalla decisione dei medici che la tengono in cura, ma soprattutto dalle sue condizioni di salute. Solo quando il suo stato di salute lo consentirà verrà predisposto un volo con assistenza sanitaria per trasportarla a casa. E per l’impegno di spesa, nonostante la grande solidarietà che i familiari dei compagni di classe della bimba, le istituzioni hanno garantito il supporto necessario a far rientrare a Roma la piccina.