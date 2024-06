Maltempo Roma, crolla albero sulle auto in sosta: tragedia sfiorata | FOTO

Ancora un albero crollato a Roma. Puntualmente, ad ogni giornata di maltempo, si allunga l’elenco delle piante “abbattute” dal vento nella Capitale. In questo caso sono state colpite alcune macchine parcheggiate in strada. E tornano le polemiche.

Un albero è caduto stanotte a Roma intorno alle 5.00, nella zona di Tormarancia. Il crollo si è verificato in Piazza Federico Marcello Lante, all’altezza del civico 21. La pianta ha colpito almeno due macchine che erano parcheggiate in strada. Al momento non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale con il gruppo Tintoretto e il servizio giardini del Comune.

Forza Italia: “Un’altra tragedia sfiorata”

La notizia è stata rilanciata stamattina anche dal Coordinamento Forza Italia del Municipio VIII di Roma. Si legge in una nota diffusa poco fa: