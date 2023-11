Maltrattamenti in famiglia, incontra la ex alla fermata del bus e le ruba il telefono: arrestata 19enne

Maltrattamenti in famiglia a Roma, arrestata una giovane di 19 anni. Nei giorni scorsi, malgrado il divieto di avvicinamento alla ex già in essere, l’ha aggredita alla fermata del bus rubandole poi il cellulare. Prima di essere arrestata dai Carabinieri.

Violenze domestiche, ancora un caso nella Capitale. Stavolta la vittima dei maltrattamenti è una donna che, dopo la denuncia, aveva ottenuto per la ex il divieto di avvicinamento. Nei giorni scorsi però l’ha incontrata di nuovo mentre si recava alla fermata degli autobus: a quel punto ha provato ad allontanarsi rapidamente ma è stata raggiunta e strattonata, prima di riuscire a divincolarsi chiedendo aiuto ai Carabinieri. Nel corso dell’aggressione la donna ha perso anche il cellulare portatole via proprio dalla 19enne.

Aggredisce la ex alla fermata Santa Maria del Soccorso

Il tutto è successo nel pomeriggio del 17 novembre scorso. La vittima come visto ha denunciato di aver incontrato al capolinea degli autobus di piazza S. Maria del Soccorso la sua ex, che non potrebbe avvicinarsi a lei perché colpita dalla misura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da essa abitualmente frequentati” per precedenti maltrattamenti. E nonostante abbia cercato di scappare è stata raggiunta, strattonata e derubata del telefono.

Droga, alcol e rapine: la vita criminale di un 27enne pontino (ilcorrieredellacitta.com)

L’arresto

Fortunatamente la vittima è riuscita a raggiungere la caserma dei Carabinieri della Stazione di Roma S. Maria del Soccorso dove ha chiesto aiuto. I Carabinieri sono subito usciti e hanno rintracciato e bloccato poco distante l’indagata, recuperando il telefono rapinato. La donna è stata condotta presso la casa circondariale femminile di Roma Rebibbia dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lei l’obbligo di presentazione in caserma. Ora deve rispondere della rapina del telefono cellulare alla sua ex compagna.

Violenza sessuale su minori e maltrattamenti in famiglia: arrestato 53enne (ilcorrieredellacitta.com)