Manifestazione a Roma oggi 1 marzo 2022 contro la guerra in Ucraina: orario e luogo sit-in e marcia

Si torna in piazza oggi, martedì 1 marzo 2022, a Roma per manifestare contro la (folle) guerra in Ucraina. Nelle prossime ore due le iniziative: alle 15.00 con un presidio a Montecitorio e alle 18.30 la marcia che porterà all’ambasciata dell’Ucraina. Ecco tutti i dettagli.

Dove saranno le manifestazioni contro la guerra oggi a Roma

L’appuntamento del primo pomeriggio è organizzato dai collettivi studenteschi davanti a Montecitorio. In particolare il presidio è stato indetto dal Movimento de La Lupa e prenderà il via alle ore 15.00. “Loro le guerre, nostri i morti”, recita lo slogan della manifestazione.

Corteo fino all’ambasciata dell’Ucraina

Qualche ora più tardi, sempre nel pomeriggio e dalle 18.30, inizierà la marcia dal Consolato all’ambasciata dell’Ucraina. Il punto ritrovo è in Piazza Sempione, sede del Consolato, per arrivare a Via Guido D’Arezzo, dove è situata l’Ambasciata. Il corteo attraverserà il quartiere Trieste.