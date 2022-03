Manifestazione a Roma oggi 8 marzo 2022: orari, strade chiuse e bus deviati

8 marzo, festa della donna. Oggi a Roma ci saranno diverse manifestazioni in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna. Tra cortei e sit-in, si prevede la presenza di oltre 15 mila persone nei due principali eventi, ovvero il corteo di “Non Una di Meno”. Quest’anno si è deciso di fare due cortei e non uno solo. Il primo partirà da Piazza della Repubblica alle ore 16:30 e durerà circa un’ora. Per questo evento sono previste circa 8 mila persone. L’altro appuntamento è invece alle ore 18:00 a piazza Madonna di Loreto, nei pressi di Piazza Venezia, per un corteo che durerà fino alle 19:30. Per questo evento sono attese circa 7 mila persone.

Festa della donna 2022: le manifestazioni di oggi 8 marzo a Roma

Ma a Roma sono previste anche altri eventi. Questa mattina, a partire dalle 9:00, a largo Bernardino da Feltre, a Trastevere, svolgerà infatti un sit- in. La manifestazione si svolgerà davanti al ministero dell’Istruzione “contro la violenza sulle donne e a favore dell’equiparazione degli stipendi”.

Non solo manifestazioni: oggi anche lo sciopero dei mezzi

Ad aggravare la situazione del traffico dovuta alle manifestazioni c’è lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico previsto per oggi, che interessa per l’intera giornata tutta la rete Atac di autobus, tram, linee metropolitane e ferrovie Roma-Lido, la Termini-Centocelle e la Roma-Nord, oltre quella della società Roma Tpl e quella regionale Cotral. Sono assicurate solo le fasce di garanzia all’inizio e alla fine del servizio negli orari che vanno fino alle 8.30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Le linee deviate

A causa dei cortei, potranno essere deviate diverse linee Atac, mentre potrebbero essere chiuse le linee tram 5 e 14. Di seguito ecco le linee dei bus che rischiano di essere deviate o limitate (scioperi permettendo). 16, 40, 50, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 71, 80, 82, 83, 85, 100, 105, 117, 160, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 910, H.