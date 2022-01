Manifestazione No Green Pass, 40.000 in piazza. Monsignor Viganò: ‘Governo servitore di Satana’ (FOTO E VIDEO)

Sono arrivati da tutta Italia, ma non solo: anche dalla Germania e dall’Inghilterra, a dare supporto. La manifestazione dei No Green Pass – alla quale partecipano sia i No Vax che persone vaccinate ma contrarie alla certificazione verde – ha visto un’adesione incredibile di partecipanti: le ultime decisioni del Governo Draghi hanno fatto scatenare la rivolta di tutti coloro che già erano contrari alle restrizioni legate al Green Pass e che ora, con il nuovo decreto, non consentono, già dal 10 gennaio, a chi non è vaccinato (o guarito dal Covid) di accedere a moltissime attività.

Manifestazione no Green Pass a San Giovanni: oltre 40.000 persone in piazza

Oltre 40 mila i presenti, secondo le prime stime, confermati dalla OSA. Piazza San Giovanni era piena di persone, che circondavano la chiesa e arrivavano arrivavano fino a via dell’Amba Aradan Durissime le parole di Monsignor Carlo Maria Viganò, che accusa il Governo. “Siete servitori di Satana”, dice rivolgendosi a Draghi e ai componenti del Consiglio dei Ministri che hanno approvato il decreto. Ai presenti, invece, rivolge parole di conforto: “Assurde restrizioni imposte da Governi asserviti. La vostra protesta si unisce a quella di altri milioni di persone: è una protesta coraggiosa che parte dalla condivisione di alcuni principi fondamentali quali il diritto alle libertà naturali, alla scelta consapevole delle cure al rispetto delle proprie convinzioni in maniera sanitaria e civile”.

Sul palco si è parlato anche della vaccinazione ai più piccoli: ovviamente lo slogan è stato “giù le mani dai bambini”.

Presenti anche poliziotti e militari ‘no Green Pass’

Sul palco anche esponenti delle forze dell’ordine che, a causa della mancanza del Super Green Pass, sono stati sospesi dal lavoro, senza stipendio. A parlare un maresciallo dei carabinieri che ha espresso il suo malcontento rispetto alla decisione di non far lavorare chi è sprovvisto del certificato verde. Dalle stime – ovviamente poi tutte da appurare – sembrerebbero essere circa 50 mila, tra appartenenti alle forze dell’ordine e forze militari, le persone che sarebbero intenzionate a schierarsi con i manifestanti.

La manifestazione, contrariamente ai timori del giorno precedente, si è svolta senza incidenti e senza alcun tipo di scontri. Elicotteri sorvegliavano l’intera zona, presidiata da polizia e carabinieri.

Stazione metro chiusa

La stazione metro San Giovanni è stata chiusa, probabilmente per evitare incidenti.

Maria Corrao e Rosanna Sabella