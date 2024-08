Manifestazione sulla sicurezza Tor Marancia, residenti denunciano le condizioni di Piazza dei Navigatori

Manifestazione cittadina del Comitato di Quartiere Ardeatino Tor Marancia: chiesta la sicurezza su Piazza dei Navigatori

E’ avvenuta questa mattina la manifestazione organizzata dal Comitato di Quartiere Ardeatino – Tor Marancia. Pensata dal presidente Franco Baroni, una cinquantina di residenti hanno denunciato le condizioni critiche di piazza dei Navigatori. Tra negozi chiusi e sporcizia, l’area che affaccia sulla Cristoforo Colombo è diventata un “porto di mare” per clochard e prostitute transessuali che vivono questa zona a tutte le ore del giorno.

I residenti di Tor Marancia denunciano la situazione di Piazza dei Navigatori

Nonostante l’importanza di questa zona, che a breve vedrà l’edificazione di un nuovo grande palazzo, i residenti hanno paura a vivere su piazza dei Navigatori. L’emergenza abitativa ha portato diversi clochard a vivere il quadrante cittadino, creando però degli oggettivi problemi di ordine pubblico: settimana scorsa, un senzatetto ha aggredito una signora verbalmente e probabilmente in balia dell’alcol. Una situazione che ha impressionato i residenti, ma soprattutto ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine.

I cittadini dell’VIII Municipio: “Una situazione insostenibile”

Se doveva essere una rivoluzione in chiave “riqualificazione” di piazza dei Navigatori, questa è mancata negli ultimi mesi. Nonostante le molteplici promesse elettorali della politica sull’area cittadina, oggi il quadro della situazione è gravissimo: una zona dove si è in balia di clochard puntualmente ubriachi, liti tra minoranze etniche dei senzatetto e una zona invivibile di notte. Soprattutto per il sistema attorno alla prostituzione di donne e transessuali, che vogliono operare in quel quadrante cittadino a pochi passi dalla Cristoforo Colombo.

Una situazione che spaventa i residenti, che soprattutto la notte hanno molta paura di tornare nelle proprie case e temono di essere aggrediti da malintenzionati sotto al portone. Se all’assemblea cittadina non ha partecipato nessuna forza politica, il presidente Amedeo Ciaccheri ha invitato nelle ultime ore il CdQ Ardeatino Tor Marancia alla seduta straordinaria del Comitato Territoriale per l’Ordine e la Sicurezza, che nei prossimi giorni verterà proprio sui problemi di piazza dei Navigatori.