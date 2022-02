Manifestazioni e partite all’Olimpico, attenzione al traffico a Roma sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022

Manifestazioni, cerimonie commemorative e, per non farsi mancare proprio nulla, anche la partita all’Olimpico tra Lazio-Bologna e quella di rugby tra l’Italia e l’Inghilterra. Insomma, un weekend ‘pieno’ di eventi nella Capitale, con ripercussioni sul traffico tra strade chiuse e bus deviati.

Manifestazioni e partite a Roma sabato 12 febbraio 2022: strade chiuse e orari bus

Nella Capitale domani, sabato 12 febbraio, ci sarà una doppia manifestazione (sono state annunciate circa mille persone) organizzata dalla Rete Kurdistan Italia per ‘chiedere la liberazione di Ochalan e la pace in Medio Oriente’. Come fa sapere Roma Mobilità, un primo presidio è previsto a piazza dell’Esquilino dalle 14 alle 15.30 e potrebbero esserci possibili deviazioni delle linee C3, 16, 70, 71, 75, 117, 360, 590, 649 e 714, mentre un secondo presidio è previsto a Piazza di porta San Giovanni dalle 16 alle 19.30. In questo caso sono possibili deviazioni o limitazioni delle linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Ma non finisce qui.

Partita Lazio-Bologna 12 febbraio 2022 a Roma

Dalle 15 allo stadio Olimpiaco per la partita Lazio-Bologna potrebbero esserci rallentamenti sulle strade, specialmente nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi: l’area del Foro Italico, ribadisce Roba Mobilità, è servita dalle linee 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 2021, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Cerimonie commemorative a Roma il 12 febbraio: ecco dove

Manifestazioni, partite, ma anche cerimonie commemorative delle Foibe. La prima si terrà in piazza Giuliani e Dalmati dalle 17 alle 19, la seconda nel quartiere Trieste tra le 18 e le 20, dove ci sarà un corteo che sfilerà tra piazza Trasimeno, via Clitunno, via Serchio, via Ticino, piazza Trento, via Postumia e piazza Dalmazia. Ci saranno divieti di sosta su piazza Dalmazia (nel tratto tra via Postumia e via Arno) e possibili temporanee chiusure lungo il percorso. Deviazioni o limitazioni per i bus delle linee 38, 80, 88 e 89.

Partita a Roma domenica 13 febbraio 2022

A Roma domenica 13 febbraio, invece, è prevista alle 16 la partita Italia-Inghilterra per il torneo Sei Nazioni di Rugby. Ma non solo. C’è anche la classica pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali con deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118.