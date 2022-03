Manifestazioni e strade chiuse a Roma oggi domenica 20 marzo: sit-in e derby Roma-Lazio

Anche oggi a Roma sono previste manifestazioni che possono andare a ostacolare la normale circolazione dei mezzi pubblici, con deviazioni delle linee Atac e divieto di transito per le automobili. Sono diversi i sit-in in programma per la giornata di domenica 20 marzo, giorno in cui è atteso anche il Derbi di serie A Roma-Lazio.

Questa mattina si parte con un sit-in previsto con inizio alle 10:00, fino alle ore 12:00 in piazza dell’Esquilino. A scendere in piazza saranno i manifestanti per le elezioni nelle Filippine. La manifestazione si terrà nello spazio tra l’obelisco e via Cavour.

L’Angelus del Papa: attenzione alle rimozioni delle auto in sosta

Di seguito c’è l’Angelus di Papa Francesco a San Pietro, con inizio alle ore 12:00. I veicoli in sosta sui controviali di viale della Conciliazione da via della Traspontina a piazza Papa Pio XII e transito vietato da via Pfeiffer a via Rusticucci verranno rimossi. Ci saranno transennamenti e chiusure parziali anche su via di Porta Angelica, via dei Corridori e largo degli Alicorni. A partire dalle ore 7, ci sarà divieto di transito anche su via Rusticucci, ma a seconda del numero di presenze e quindi alle esigenze del momento, potrebbe essere vietato l’accesso anche su largo Ildebrando Gregori in direzione di Borgo Santo Spirito.

La festa patronale

In zona Trionfale, per tutta la giornata di domenica, in orario compreso tra le 9:00 e le 19:00, si celebra la festa di San Giuseppe in via Andrea Doria, tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Per queste consentire queste celebrazioni ci sarà la deviazione delle linee di bus 180F, 490, 492, 495, 913 e 990.

Nel pomeriggio, invece, è previsto un sit-in a partire dalle ore 15:00 e fino alle ore 20:00 a piazza di Porta San Giovanni. I manifestanti si raduneranno sul prato accanto alla basilica. Saranno presenti 2 mila persone. per questo evento è stato previsto un servizio di viabilità per il rispetto della segnaletica sulla piazza. In base al numero dei partecipanti non sono escluse ripercussioni sulla viabilità. sono dunque probabili deviazioni o limitazioni per le linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792.

Il derby Roma-Lazio

Oggi è la giornata dell’attesissima stracittadina. Il derby Roma-Lazio si svolgerà alle ore 18:00 e allo stadio Olimpico sono attesi oltre 50 mila spettatori. L’area del Foro Italico è servita dal tram 2 (che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 14 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini:23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Qui ulteriori dettagli.

Ricordiamo inoltre che la domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale per l’intera giornata, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118.