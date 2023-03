Maratona Acea Run Rome: orari e quali sono le strade chiuse domenica 19 marzo 2023. Si tratterà del 26esima Maratona di Roma organizzata, che quest’anno partirà dai Fori Imperiale. Il percorso progettato per la gara podistica, prevedrà un viaggio all’interno dei quartieri situati tra San Paolo fuori le Mura e la zona di Parioli. L’arrivo, è previsto sempre all’altezza dei Fori Imperiali della Città capitolina.

La Maratona Acea Run Rome

All’interno della nota manifestazione sportiva, che ogni anno vede partecipare migliaia di persone, sono previste le staffette di Run4Rome e la stracittadina Fun Race. Il percorso pensato dagli organizzatori sportivi è di 42 chilometri, con Repubblica Roma che menziona le strade che saranno interessate dalla corsa, e quindi conseguente blocco al traffico nella giornata di domenica: piazza Venezia, Circo Massimo, Caracalla, la zona della basilica di San Paolo, Piramide, Ostiense, Marconi, Portuense, Testaccio, vari tratti di lungotevere, San Pietro e Castel Sant’Angelo, Prati, il Foro Italico, il Flaminio, Campi Sportivi, la Moschea, viale Parioli, il Villaggio Olimpico, di nuovo la zona del Flaminio, Belle Arti, via Ripetta, piazza del Popolo, piazza di Spagna-Trinità dei Monti, via del Tritone, via del Corso, la zona di piazza Navona, corso Rinascimento e corso Vittorio, via del Plebiscito, di nuovo piazza Venezia e i Fori Imperiali.

Secondo la programmazione dell’evento, le strade verranno chiuse al passaggio degli atleti e riaperte subito dopo. Ma altre invece, che definiremmo centrali all’interno della manifestazione sportiva, saranno chiuse al traffico tra sabato e domenica per le operazioni di allestimento del percorso podistico. Sempre secondo Repubblica, tali strade saranno: via Celio Vibenna e via di San Gregorio direzione Porta Capena, via Cavour tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali. Tale condizione imporrà anche un cambio della viabilità dei trasporti pubblici, con le seguenti linee bus che verranno momentaneamente deviate: 3NAV, 51, 75, 81, 85, 87, 118, nMB, n3d e nMC.

Durante lo svolgimento della Maratona, verrà chiusa la stazione di Colosseo sulla Metro B. Saranno inoltre sospese le seguenti linee del tram: 2, 3 (tratta Trastevere-Porte Maggiore), 30, 40, 64, 70, 77, 280 e 628. Verranno deviate invece: 23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2, C3. Verranno limitate le corse delle linee: 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H.