Maremmano scuoiato, decapitato e sezionato a Roma est: choc e sgomento tra i residenti

Raccapricciante ritrovamento in Via Camarda, in zona Castelverde a Roma, Municipio VI. Vicino ai cassonetti, ieri, una residente ha trovato un cane Maremmano scuoiato, decapitato e sezionato. Choc tra i cittadini che, a prescindere dalle varie ipotesi che si stanno formulando in queste ore sulle cause della morte e sugli eventuali autori, su un punto sono d’accordo: ‘Chiunque sia stato va punito’.

Una vicenda assurda che riconduce allo scuoiamento del gattino Leone ad Angri, morto per le sevizie subite. In questo caso, però, sembrerebbe che il corpo del pastore maremmano sia stato sottoposto a torture successivamente alla morte. Una magra consolazione…

Il macabro ritrovamento

La storia ha fatto velocemente il giro del web con tanto di documentazione video, a testimonianza del truce atto riservato al povero animale. La residente che si è trovata di fronte la macabra scena, inorridita e scioccata, non solo ha dato l’allarme, ma ha deciso di documentare l’accaduto con un video che ha deciso di far girare sui social perché ‘è giusto che sappiate’. Un rinvenimento del quale sono stati informati i Carabinieri che indagano sul caso per risalire agli autori.

Le indagini

Si scandagliano i video delle telecamere di sorveglianza, non solo quelle pubbliche anche quelle private, si cercano testimoni. L’attenzione è altissima per un gesto che non trova alcuna spiegazione. Qualcuno suppone che si possa essere trattato di un ‘piano’ ordito da ragazzini. Ora, in realtà le ipotesi sono varie, ma nessuna supportata da prove.

Choc e rabbia tra i cittadini che chiedono: ‘Giustizia’

Unica certezza è lo stato di choc tra i cittadini che non sono disposti a passare sopra a un fatto così grave. E mentre c’è chi chiede a gran voce che sia fatta l’autopsia sull’animale per verificare quali siano state le cause del decesso, tanti altri chiedono: ‘Giustizia’. ‘E’ vilipendio ed è da punire come per l’essere umano. Sono esseri umani e non esiste quel che è stato fatto’. E ancora: ‘Ragazzini o sadici sono delinquenti pericolosi per tutta la società’,