Mario Biondi in tour, il concerto stasera al Brancaccio di Roma

Mario Biondi a Roma in concerto. Il compositore e cantautore è pronto a stupire la Città Eterna. Poi confessa: “Sarò padre per la 10ma volta”.

Mario Biondi tra Jazz e Swing. Il cantautore catanese non finisce mai di stupire. L’uomo ha abituato i suoi fan alla voce calda e particolare che possiede, questo dono di natura è condito con armonie ineguagliabili. Ecco perchè Biondi rappresenta l’essenza del nuovo con la sicurezza dei classici. Quello stile sempreverde che, non solo non stanca, garantisce presa e condivisione. Il celebre artista è noto per animare le platee.

Mario Biondi, 10 e lode: concerto e (nuova) paternità, il Brancaccio lo aspetta

Da Catania a Roma con tanta attesa e aspettativa, questo – secondo il cantautore – sarà un concerto particolare perchè la Città Eterna rievoca sempre in lui emozioni contrastanti. Il segno di avercela fatta (a Roma ha avuto i primi concerti da persona affermata, prima ancora di conquistare il resto del mondo) e il timore – sano e mai controproducente – di deludere le speranze dei fan. Intanto questo live romano sarà intriso di dolcezza per un motivo particolare: Mario Biondi ha annunciato che presto sarà padre per la decima volta. Un vero e proprio record su cui ha scherzato anche Luciana Littizzetto.

Impossibile far altro. Evidentemente Biondi non è un’icona solo nel canto. Saper toccare le corde dell’anima (con la voce e non solo) non è da tutti. Anche per questo è in vetta alle classifiche, grazie alla sua capacità di reinventarsi: in qualità di musicista, ma anche e soprattutto come padre, dove fa davvero la differenza.