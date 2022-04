Mario Draghi positivo al Covid: ecco le sue condizioni

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è risultato positivo al Covid ed è asintomatico. La notizia è arrivata ieri direttamente da Palazzo Chigi.

Il prossimo 20 e 21 aprile, il premier avrebbe dovuto rappresentare il Governo italiano nelle missioni della Repubblica dell’Angola e del Congo, appuntamenti ai quali, ovviamente, non potrà partecipare. A farne le feci saranno il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il ministro della transazione ecologica Roberto Cingolani.

Leggi anche:Covid, meno di 2000 casi nel Lazio (quasi tutti a Roma): ma i tamponi effettuati sono un terzo rispetto ai giorni precedenti

Mario Draghi positivo: come sta adesso il premier

Come detto, il premier Draghi ha contratto il virus in forma asintomatica. Malgrado l’infezione il capo del Governo continuerà a lavorare — sono infatti numerose, dalla crisi energetica alla riforma del catasto le questioni aperte sul tavolo — nel proprio casolare a Città della Pieve; località dove è solito trascorrere le vacanze con la famiglia.

Le parole del sindaco Risini

‘È arrivato da qualche giorno e rimarrà qui finché sarà negativizzato. So che non ha sintomi, mi auguro che si rimetta rapidamente perché la sua presenza a Roma è indispensabile in questo momento’. Queste le parole del primo cittadino Fausto risini.