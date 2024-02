Maxi-rissa tra stranieri a Termini: 3 arresti

L’area intorno alla stazione Termini spaventa sempre più romani e turisti. Troppo spesso è teatro di borseggi e scontri. E solo due pomeriggi fa, martedì 27 febbraio, a pochi passi dallo scalo ferroviario si è verificata una rissa, nella quale sembra siano stati coinvolti stranieri. Se le stavano dando di santa ragione davanti agli sguardi impietriti di passanti e visitatori che non hanno esitato a dare l’allarme al numero unico di emergenze.

La corsa dei Poliziotti e l’arresto di 3 uomini

Sul posto si sono precipitate due volanti della Polizia. Il suono delle sirene, l’arrivo delle forze dell’ordine ha provocato, come succede sempre in questi casi, un fuggi fuggi generale. In breve la maggior parte di coloro che avevano preso parte agli scontri si è volatilizzata. Ma, in via Daniele Manin, gli agenti hanno trovato tre uomini di nazionalità egiziana, di 21, 19 e 29 anni che avevano preso parte alla rissa. Il terzetto non è riuscito a scappare ed è stato arrestato con l’accusa di rissa.

Le indagini per risalire agli altri partecipanti proseguono

Le indagini della Polizia vanno avanti per risalire agli altri partecipanti agli scontri e proseguono anche con l’aiuto delle testimonianze dei presenti e probabilmente anche con il supporto dei video delle telecamere di sorveglianza presenti negli esercizi commerciali di zona che potrebbero aver ripreso i volti di quanti hanno preso parte all’accesa lite. Ancora ignote le cause, che potrebbero essere per futili motivi.

La convalida dell’arresto davanti al giudice del Tribunale d Roma

Nonostante la rissa, secondo quanto riportato dai passanti, sia stata molto accesa, i tre fermani, seppure riportavano chiari i segni dello scontro, qualche livido e graffi, non hanno necessitato delle cure dei sanitari del 118 anche loro intervenuti sul posto. Proprio i tre stranieri arrestati sono dovuti comparire davanti al giudice del tribunale di Roma per l’udienza di convalida dell’arresto.