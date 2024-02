Roma, movida violenta a San Lorenzo: rissa al bar, intervengono i Carabinieri

La movida romana, ieri sera, è stata animata da un’accesa discussione che si è presto trasformata in rissa e ha necessitato dell’intervento dei Carabinieri per far tornare la calma.

Nella serata di ieri, sabato 17 febbraio, quattro cittadini turchi erano seduti ai tavolini di un bar in largo degli Osci quando hanno iniziato a litigare per futili motivi. Il diverbio, probabilmente amplificato dal consumo di alcol, è presto degenerato in una rissa creando grande agitazione tra le altre persone presenti nel locale di ristoro e tra quanti si trovavano a passare in zona.

La richiesta di aiuto e l’intervento dei Carabinieri

Mentre il quartetto se le dava di santa ragione, alcune persone che stavano assistendo ai fatti, hanno allertato una pattuglia dei Carabinieri che, impegnata in un servizio durante la movida proprio per garantire la sicurezza e prevenire eventuali incidenti, si trovava a passare proprio in quel momento, in zona.

I militari hanno sedato la rissa e individuato le persone coinvolte

Gli uomini dell’Arma della Stazione Roma San Lorenzo sono accorsi sul posto teatro della rissa e hanno messo fine alla lite. A seguire i militari hanno identificato i quattro litigiosi, si trattava di uomini di età compresa tra i 19 e i 37 anni, e per fortuna dai primi accertamenti è stato costatato che nessuno dei coinvolti aveva riportato ferite dallo scontro.

Sono stati denunciati per rissa ed è stata inviata una informativa all’Autorità Giudiziaria.