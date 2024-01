Malamovida a Roma, ubriachi alla guida: nei guai tre automobilisti romani

Nel corso del fine settimana i controlli sulle strade di Roma si intensificano da parte delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme da parte degli automobilisti e, quindi, prevenire incidenti stradali.

Anche la scorsa notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di posti di blocco lungo le vie maggiormente trafficate nel corso della movida nel fine settimana, per prevenire le cosiddette ‘stragi del sabato sera’.

Tre le persone fermate con tasso alcolemico superiore al consentito

Tre le persone trovate alla guida con tasso alcolemico al di sopra del limite consentito. Gli uomini dell’Arma del Nucleo Radiomobile di Roma ritirato la patente e denunciato una 33enne romana e un 36enne anch’egli di Roma, fermati per controlli su viale dei Gladiatori. Entrambi avevano tasso alcolemico superiore al consentito mentre erano alla guida dei rispettivi veicoli. In viale dell’Università, stessa sorte è toccata a un 33enne romano, fermato per accertamenti dai militari della Stazione di San Lorenzo. Anche lui si trovava alla guida della sua vettura dopo aver bevuto qualche bicchierino di troppo.

Sono state 65 le multe elevate per violazioni al codice della strada

Nel corso della nottata tra ieri e oggi sono state 350 le persone e 200 i veicoli controllati ai posti di controllo ed accertate 65 contravvenzioni al codice della strada che hanno comportato sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro. Eseguiti accertamenti con l’etilometro ai conducenti dei veicoli fermati apparsi meno lucidi.

I servizi di prevenzione vengono svolti costantemente a ridosso delle aree di ritrovo della movida e proseguiranno a cadenza periodica, sempre con l’obiettivo di prevenire tragedie sulle strade romane.