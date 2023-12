Operazione anti-malamovida durante l’Immacolata: sanzionati 6 minimarket etnici a Roma

Operazione anti-malamovida a Roma: Polizia Locale sanziona sei minimarket etnici nel centro storico durante l’Immacolata.

Nel tentativo di preservare l’ordine pubblico e garantire il rispetto delle normative vigenti, la Polizia di Roma Capitale ha proseguito con determinazione i controlli nella movimentata movida del centro storico nella serata di Venerdì, ovvero l’Immacolata: per attività di malamovida, sanzionati 6 minimarket.

Operazione contro la malamovida durante l’Immacolata: sanzionati 6 minimarket a Roma

Le forze dell’ordine hanno riscontrato molteplici illeciti amministrativi durante le operazioni di controllo. Un minimarket è stato sanzionato per aver prolungato l’orario di apertura oltre quanto consentito, mentre sono state registrate ben sei violazioni nei confronti di esercizi di somministrazione. In aggiunta, altre cinque sanzioni sono state inflitte a strutture ricettive per irregolarità riscontrate durante i controlli.

Sanzionate attività commerciali nel Centro Storico di Roma per irregolarità sul trattamento dei rifiuti urbani

Uno degli aspetti critici emersi è stato il trattamento irregolare dei rifiuti urbani, con ben dodici sanzioni elevate per violazioni in materia di smaltimento dei rifiuti. La città sta lottando contro la gestione inappropriata dei rifiuti, e le autorità stanno adottando misure rigorose per garantire il rispetto delle norme ambientali. Nel contesto dei controlli relativi alla sicurezza stradale, gli agenti hanno fatto rispettare la normativa del Codice della Strada, infliggendo circa 544 sanzioni per il mancato rispetto delle regole sulla circolazione stradale. Questo sforzo mirato è finalizzato a garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti nelle strade della città.

Controlli a tappeto per evitare episodi di malamovida

L’impegno costante della Polizia di Roma Capitale nella gestione della movida e nel garantire il rispetto delle leggi locali dimostra la determinazione delle autorità nel mantenere un ambiente sicuro e ordine pubblico nella capitale italiana. Gli sforzi per contrastare comportamenti illegali e irregolarità contribuiscono a preservare la qualità della vita per i residenti e a offrire un’esperienza positiva per i visitatori della città eterna.