Maxi-sequestro di droga a Roma: consegnava lo stupefacente in moto

Erano impegnati in un controllo del territorio quando si sono imbattuti in un 25enne in sella alla sua moto che consegnava un pacco a un 25enne e hanno voluto vederci chiaro. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo ad arrestare per detenzione ai fini di spaccio un 25enne di origini romene e un 31enne italiano.

I movimenti sospetti che hanno incuriosito i Carabinieri

I militari hanno notato movimenti sospetti e hanno deciso di investigare. Un 25enne, in sella a una moto, era in giro per le vie di Mentana con al seguito un borsone. Una volta arrivato nella zona dei Casali di Mentana il giovane ha incontrato un 31enne al quale ha consegnato un pacchetto, preso dal suo borsone. A quel punto i Carabinieri sono entrati in azione. Una veloce perquisizione per accertare che all’interno del borsone del centauro vi erano oltre 9 kg di hashish, mentre un chilo era appena stato consegnato al 31enne romano.

Le perquisizioni domiciliari

Sono seguite come di consueto in queste situazioni perquisizioni domiciliari in casa dei due sospetti. Accertamenti che hanno consentito ai militari di rinvenire e sequestrare un altro mezzo chilo di hashish a casa del 31enne e materiale di confezionamento presso l’appartamento del 25enne.

L’arresto dei due indagati

Per questo motivo, i due indagati sono stati arrestati dai Carabinieri e condotti presso il carcere di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, che ha convalidato l’arresto di entrambi. Il risultato, frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, è ulteriore testimonianza della particolare attenzione posta dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.