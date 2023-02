McDonald’s assume a Roma: come candidarsi e profili richiesti

Lavorare da McDonald’s significa far parte di una grande famiglia, formata da oltre 32.000 persone che lavorano all’interno di un ambiente giovane e stimolante. Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l’unicità di ognuno è per noi fonte di arricchimento. La formazione è il motore per la crescita personale e professionale: organizziamo corsi interni e offriamo borse di studio.

McDonald’s assume a Roma

Per il ristorante McDonald’s di Roma Piazza di Spagna (RM) siamo alla ricerca di:

Addetto alla ristorazione

Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew. Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:

In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.

In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

Requisiti richiesti

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

​Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Se sei alla ricerca di un lavoro Part-Time e abiti nelle vicinanze dei nostri ristoranti partecipa alle selezioni, STIAMO CERCANDO TE! Vieni a far parte della Squadra CREW di McDonald’s! In Italia McDonald’s è oggi presente con più di 670 ristoranti e impiega oltre 32.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald’s sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali.

Valorizziamo l’eccellenza agro-alimentare italiana, promuovendo un forte legame con il territorio. Per questo, l’85% dei nostri ingredienti proviene da fornitori italiani. Offriamo il nostro supporto alle comunità locali in cui operiamo, attraverso attività e iniziative concrete. Il nostro impegno a favore dell’ambiente e della sostenibilità ci accompagna in ogni nostro passo, dall’utilizzo di packaging sostenibili, all’adozione di una corretta gestione dei rifiuti, fino all’istituzione di giornate dedicate ad attività di raccolta dei rifiuti.