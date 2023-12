Messa dell’Immacolata in tv oggi 8 dicembre 2023: orari, canali e dove vedere la Recita dell’Angelus

Oggi è l’8 dicembre, festa dell’Immacolata. In questo venerdì di festa, dedicata all’Immacolata Concezione prendono il via, come da tradizione, le feste di Natale. Tra abeti addobbati a festa, luminarie, case e negozi adornati per l’occasione. Ma decorazioni a parte, quella di oggi è una ricorrenza religiosa nella quale non bisogna perdersi gli appuntamenti dedicati all’evento, tra gli altri la messa dell’Angelus.

Giorno di Festa da dedicare alla celebrazione liturgica e alla recita dell’Angelus

Anche stamattina ci sarà la celebrazione liturgica e a seguire la linea passerà a Papa Francesco con l’attesa recita dell’Angelus su Rai 1. Un giorno di festa da dedicare alla riflessione, al raccoglimento, ma anche all’allestimento dell’albero o anche a una gita fuoriporta o magari al relax di fronte alla tv o in compagnia di amici.

Santa Messa su quali canali andrà in onda e a che ora

Tra tutti gli eventi previsti per questa giornata dell’Immacolata, a seguire ci sono tutte le indicazioni sugli appuntamenti religiosi e in particolare sulla santa messa dell’8 dicembre 2023. La Santa Messa andrà in onda su RaiUno a partire dalle ore 10.55 dalla Chiesa di San Francesco Albaro a Genova. A seguire, sempre su RaiUno sarà possibile seguire la recita dell’Angelus da parte del Pontefice dalla finestra del Palazzo Apostolico su Piazza San Pietro.

Recita dell’Angelus di Papa Francesco: ecco a che ora e dove seguirla

L’appuntamento per tutti i fedeli è alle 12 con Papa Francesco. A parte le tante persone che affolleranno piazza San Pietro per ascoltare in diretta il Santo Padre, sarà possibile anche seguirlo in diretta televisiva o anche in streaming e gratuitamente sulla piattaforma Rai Play. Un evento atteso nel quale il Papa si affaccerà alla finestra del suo appartamento, precisamente dal suo studio del Palazzo Apostolico, e dopo un breve discorso darà la Benedizione a tutti i presenti.