Messi in sicurezza i pini a Giardino di Roma, abbattuti quelli secchi e pericolanti

Messi in sicurezza i pini nel quartiere di Giardino di Roma: interventi alle alberature anche lungo via di Malafede

Continuano le operazioni di decoro all’interno del quartiere di Giardino di Roma, nel X Municipio della Città Eterna. Tra gli ultimi interventi effettuati in questo quadrante cittadino, è stata compiuta la messa in sicurezza dei pini. Da diversi anni i residenti segnalavano una situazione di grande pericolosità, spesso tradotta anche con crolli dei rami lungo le strade o sulle automobili in sosta nella zona.

La messa in sicurezza dei pini a Giardino di Roma

Ad annunciare le operazioni di decoro sulle alberature è il signor Aldo Vassalluzzo, Presidente dell’Associazione Tutela del Verde Giardino di Roma. E’ la stessa realtà associativa a portare le buone notizie sui pini della zona, che da qualche tempo avevano creato numerosi timori nei residenti per la mancanza di un’adeguata manutenzione. Un problema che, proprio durante questa settimana, sarebbe stato definitivamente risolto dal Comune capitolino.

Le operazioni di manutenzione sugli alberi

Tutti i pini che vedevano problemi all’interno del quadrante di Giardino di Roma, sono stati trattati con successo da parte delle ditte intervenute. Tra le attività portate avanti dai tecnici, sono state eseguite anche le potature in quei contesti dove risultava necessario un intervento simile.

Come in diverse zone del X Municipio, anche a Giardino di Roma è stato necessario un intervento sui pini risultati morti. Dopo gli esami agronomi del caso, i tecnici hanno portato avanti l’abbattimento delle piante morte. Tali alberature, prima di essere abbattute, risultavano secche e soprattutto pericolanti, con il rischio concreto di ferire i pedoni che passavano sulla strada sottostante le piante.

L’Associazione Tutela Verde Giardino di Roma aveva steso una relazione sui pini problematici nel quartiere, utilizzata poi dal Comune capitolino per programmare gli interventi risolutivi alla cura del verde dentro la zona. Alle porte del quartiere, sono stati abbattuti i pini anche su via di Malafede. La situazione sulla strada era segnalata da molto tempo soprattutto dagli automobilisti e i motociclisti.